ÇÜ Çocuk İyilik Merkezi iyilik dağıtıyor

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Rektör Tuncel, 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinde kolunu bacağını kaybederek ampute kalan çocuklara, en ileri teknolojiyle ortopedik ve psikolojik ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanmasını sağlayan Çocuk İyilik Merkezleri’nde bugüne kadar 142 çocuğun ampute olduğunu, bu çocuklarımızın 105’ine protezlerinin teslim edildiğini, 19'una da ortez uygulaması yapıldığını açıkladı. Ayrıca 9 çocuğun protezini yapım aşamasında olduğunu, 19 çocuğu da mesleki eğitim verdiklerini belirtti.

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Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, depremzede çocukların yeniden hayata tutunmaları için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek merkeze başvuruları da şöyle açıkladı:

"Merkezimiz Adana’da Çukurova Üniversitesi kampüsü içerisinde yer aldığı için bulundukları yer itibarıyla Adana’ya gelemeyecek olan çocuklarımız yaşadıkları şehirlerde kendilerini takip eden doktorları, psikologları, fizyoterapistleri ya da yakınları vasıtasıyla çocukiyilikmerkezi.org web sitesi üzerinden bize başvuru yapabilirler.

Ya da cocukiyilikmerkezi.org web sitemizde yer alan telefonla iletişime geçerek ya da WhatsApp iletişim hattından başvurusunu yapılabilir."