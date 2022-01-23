CSI İstanbul: Teknoloji sayesinde çözülen cinayetler

Haberin Devamı

1- PARMAK İZİ ELE VERDİ

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasındaki kurulan parmak izi entegrasyonu da faili meçhul olayları çözmek için polis ve jandarmanın en büyük yardımcısı pozisyonuna yükseldi. Bu dosyalardan biri de 2002 yılında Mersin’de öldürülen Durdu Gökçü’ye aitti. Durdu Gökçü Tozkoparan Mahallesi’ndeki evinde tecavüz edildikten sonra defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü.





Haberin Devamı

Evdeki kül tablası ve banyo kapısında yabancı parmak izleri tespit edilmiş ancak bunlar tam net olmadığı için katile giden yol açılamamıştı. Kurulan özel ekip cinayet dosyasıyla birlikte ellerine ulaşan parmak izlerini dijital olarak belirginleştirdi ve veri tabanına ekledi. Parmak izleri yaralama, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık suçlarından sabıkalı ve cezaevi firarisi olarak aranan Mehmet Öz’e ait çıktı. Mehmet Öz saklandığı Antalya’da yakalanarak tutuklandı.

2- 12 YIL SONRA BULUNDU

İstanbul’da yaşayan 38 yaşındaki aşçı Şeref Ergül, 13 Haziran 2010 günü İnönü Stadyumu önünde bıçaklandı. Ergül kaldırıldığı hastanede ölürken, 30-35 yaşlarında, 65-70 kilogram ağırlığında ve 1.65 boylarındaki saldırgan taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Polis taksinin plakasından yola çıkarak taksiciyi buldu. Taksici Dolmabahçe Sarayı önünden taksisine binen katilin Barbaros Bulvarı’ndaki bir marketin önünde indiğini söyledi. Katil taksiciye güneydoğu gazisi olduğunu anlatmış, indiği marketten de maden suyu satın almıştı.





YANLIŞ TUTUKLAMA

Katil marketin kamera kayıtlarında görülüyordu ancak görüntü kalitesi çok kötü olduğu için yüzünün tanınması mümkün değildi. 2012 yılında o gece markete gelenlerden E.Ö. katil sanılarak tutuklandı ancak gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Cinayeti E.Ö. işlememişti. Şeref Ergül’ün cinayet dosyası bu olayın ardından rafa kaldırıldı.

Haberin Devamı

KATİLİ BULAN PROGRAM

İstanbul Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri faili meçhul kalan Şeref Ergül cinayeti dosyasını geçtiğimiz yıl incelemeye aldı. Katilin marketteki görüntüleri dijital olarak iyileştirilerek fotoğraf haline getirildi. Artık katilin yüzü seçilebiliyordu. Bu fotoğraf Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı’na gönderildi. Burada yapılan analizde, fotoğrafın emniyette 2 suç kaydı olan Muhammed Balbay’a benzerliği ortaya çıktı. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı da her iki fotoğrafın aynı kişi olduğunu belirledi.

ENGELLİ RAPORU ALMIŞ

Çalışmaların devamında ekipler, Muhammed Balbay’ın kardeşi İsmail Balbay’la birlikte Eyüpsultan’da yaşadığını tespit etti. Polisler eve gittiğinde Muhammed Balbay’ı hasta olarak buldu. Yıllar içerisinde rahatsızlanmış ve yüzde 98 engelli raporu almıştı. Gözaltına alınan Muhammed Balbay sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Haberin Devamı

154 BİN 598 VAKA AYDINLANDI

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla oluşturulan Parmak İzi Entegrasyon Sistemi sayesinde, devletle işi olan her kişinin parmak izleri alınıyor ve bu bilgiler veri tabanında arşivleniyor. Bir suç işlendiğinde ele geçirilen parmak izleri veri tabanından sorgulanıyor. Parmak izleri her insanda eşsiz olduğu için, şüpheli herhangi bir şekilde parmak izi vermişse ismine kolayca erişilebiliyor. Entegrasyon sistemi kurulduğundan günümüze kadar bu yolla 141 bin 115 asayiş, 4 bin 487 terör, 8 bin 996 narkotik olayı aydınlatıldı.