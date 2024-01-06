Covid ve gripteki artış nedeniyle yoğun bakımlar tamamen doldu

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Uzmanlar, yoğun bakım servislerinin neredeyse tamamen dolduğunu söyledi. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuğhan Utku, “Son haftalarda özellikle yoğun bakımlara başvuruda artış söz konusu. Yoğunluk tüm Türkiye’de ancak ağırlıklı olarak İstanbul’da. Bunun da ağırlıklı olarak farklı viral enfeksiyonlar nedeniyle olduğunu düşünüyoruz” dedi. İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ayşen Yavru da şu bilgileri verdi: “Meslektaşlarımızdan alınan bilgilere göre COVID, influenza ve RSV enfeksiyonu şikayetiyle acile başvuran hasta sayısında eylül-kasım dönemine göre aralık ayında yaklaşık yüzde 50 artış var. Şu anda yoğun bakımlar pandemi zamanını aratmayacak kadar dolu.” Prof. Dr. Yavru şu anki duruma dair rakamları da şöyle açıkladı:

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- Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 100’e yakın ve yaş ortalaması 80.

- Yatışlar genel olarak zatürre, viral-bakteriyel enfeksiyon olup çoğunda böbrek yetmezliği eşlik ediyor.

- Genel durumu bozuk, 80 yaş üstü, son dönem kanser hastaları da yoğun bakımda yatıyor.