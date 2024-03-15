COVID aşısı temize çıktı

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COVID-19 aşılarıyla ilgili en çok tartışılan konulardan biri de kalp krizine ve beyne pıhtı atıp felce neden olmasıyla ilgili iddiaydı. Yeni yapılan ve 21 milyon insanın sağlık verileri taranarak yapılan çalışma bu tartışmaya son noktayı koydu. 10 milyon 700 bin aşılanan ve 10 milyon 39 bin aşılanmayan insan üzerinde gerçekleştirilen araştırma, aşıların kalp krizine neden olmasının aksine, virüsü geçiren kişilerde oluşan emboli (pıhtı) riskini azalttığını gösterdi. İngiltere, İspanya ve Estonya’dan 21 milyon insanın sağlık verilerinin 365 gün boyunca izlenerek gerçekleştirilen araştırma Heart Journal’da yayımlandı.

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COVID AŞISI OLANLARDA DAHA AZ GÖRÜLDÜ

-Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan: “Bu çalışmaya dahil edilen ve aşılanan hastalar Astra Zeneca, Pfizer/Biontech ve Moderna’ya ait mRNA aşıları ile Janssen’e ait viral vektör aşısı olan kişiler. Aşı olan grupta toplardamarlarda, venöz sistemde ve atardamarlarda oluşan pıhtılaşma, kalp krizi ve inme gibi problemlerin, aşı yapılmayan gruba göre çok daha az olduğu görülmüş. Bu da bizim bugüne kadar savunduğumuz aşının koruyuculuğunu kanıtlıyor.”

AŞI OLUP CİDDİ PROBLEM YAŞAYAN GÖRMEDİM

-Prof. Dr. Bingür Sönmez: “Koronavirüs aşısı olup ciddi problem yaşayan hasta görmedim. Hastanemizde 1250 personel var ve hepsine 2 Sinovac, 3 Biontech olmak üzere 5 aşı yapıldı. Bundan daha büyük bir laboratuvar olabilir mi? Aşı karşıtları o kadar çok uydurma şeyler çıkarıyor ki. Ben size sigaranın sağlığa faydalı olduğuna dair makale de bulabilirim ama bu demek değildir ki sigara faydalıdır.”

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AŞININ OLUMSUZ ETKİSİ OLMADIĞI KANITLANDI

-Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Us: “Erken dönemde geliştirilen ve aciliyet sebebi ile birçok kontrol aşaması atlanan ve uygulanan aşılar sayesinde pandemi kontrol altına alındı. Ancak pandemi kontrol altına alındıktan sonra aşı ile ilgili soru işaretleri oluştu. mRNA aşılarının myokardit yani kalp kası iltihabı yaptığı konusunda iddialar ortaya atıldı. 3 ülkeden 21 milyon kişi üzerinden yapılan bu çalışmada, aşılanan grupta kalp yetmezliği, toplardamar pıhtısı ve atardamar pıhtısı açısından risklerin düştüğü tespit edildi. Aşı olmayan grupta ise miyokardit riski ise 9 kat fazla bulundu. Endişelerin yersiz olduğu ve aşı sonrası aşıların kalp ve damar sistemine olumsuz etki yapmadığı bu çalışma ile tespit edilmiş oldu.”

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PIHTI ATMA İHTİMALİ MİLYONDA BİR

-Medipol Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Beytullah Çakal: “Araştırmaya göre özellikle aşılanmış bireylerde pıhtı atma gibi sorunlar aşılanmamış kişilere göre daha az. Buradan çıkaracağımız sonuç şu ki aşılanmış bireylerde pıhtı atma riski, koronavirüs geçiren ve aşılanmamış bireylerde pıhtı atma ihtimaline göre çok daha düşük. Aşılanmış insanlar koronavirüs geçirdikten sonra çok daha kolay atlatmışlar. Yakın zamanda yapılmış ve 200 milyon insanı inceleyen bir çalışma daha var. Bu araştırmaya göre de, aşılanmış insanlarda beyne pıhtı atmanın milyonda 1’den daha az olduğu görülmüş. Aşı yapılan insanlarla ilgili çok fazla spekülasyon oluyor. İnsanlar aşıdan korkuyor ancak koronavirüse bağlı kaybettiğimiz insan sayısı çok daha fazla.”