Covid-19 beyni küçülttü

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İngiltere’de yer alan Biyobank isimli bir merkez 2006 yılından beri bazı genetik hastalıkları araştırmak için birçok insanın sağlık verilerini saklıyor. Bu bankadaki yaşları 51-81 arasında değişen 785 kişinin beyin görüntülemeleri COVID-19’un etkilerini anlamak amacıyla karşılaştırıldı. Virüsü atlatan 401’inin beyninde hastalık sonrası gri maddede azalma, duygular ve hafızayı etkileyen bölümlerinde doku bozulması ve ortalama yüzde 1 oranında küçülme tespit edildi.

BAŞ AĞRISINA DİKKAT

Çalışmayla ilgili bilgi veren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Derya Uludüz, şunları söyledi: “Koronaya yakalandığında şiddetli baş ağrısı çekenlerde risk daha fazla. Virüs hafızayı ve özellikle de hafızanın karmaşık görevler üstlenen bölümünü etkiliyor. İlerleyen yaşlarda bunamada artış görülebilir. Beynin hangi bölümünün etkilendiğini anlamak amacıyla dikkat, unutkanlık ve konsantrasyon testleri yapıyoruz. Böylece gri doku kaybında mı yoksa damarsal mı olduğunu anlıyoruz. Bol miktarda Omega-3 kaynağı yiyecekler ya da Omega-3 takviyeleri öneriyoruz.”