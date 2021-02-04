MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇorum'da Roma dönemine ait testi, kama ve 10 sikke ele geçirildi
GeriGündem Çorum'da Roma dönemine ait testi, kama ve 10 sikke ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ÇORUM (AA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

Çorum'da Roma dönemine ait testi, kama ve 10 sikke ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çorum'da Roma dönemine ait testi, kama ve 10 sikke ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tek kulplu testi, kama ve 10 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy ilçesinde bir kişinin tarihi eser niteliğindeki çeşitli eşyaları satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, fiziki ve teknik takip başlattı.
Ekipler, bir süre izledikleri zanlıya ait eve yaptıkları operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tek kulplu testi, kama, 10 adet sikke ile 29 tabanca fişeği, 3 kurusıkı tabanca ve 48 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle