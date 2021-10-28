Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Palabıyık köyünde dün yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı 88 yaşındaki Hüseyin Durdu'nun bulunması için köy çevresinde jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Durdu'nun cansız bedeni, köy yakınlarındaki bataklığa batmış halde bulundu.
AFAD görevlilerince çıkartılan Durdu'nun cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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