×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Çorum'da boşanma aşamasındaki kadın öldürüldü, polis eşi gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Çorum#Gülten Ataklı#Polis
Çorumda boşanma aşamasındaki kadın öldürüldü, polis eşi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 23:14

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi Gülten Ataklı (35), başından ve göğsünden vurulmuş halde yol kenarında ölü bulundu. Olayla ilgili yapılan incelemede polis memuru olan eşi M.A., şüpheli olarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh Köyü yolu Topaktaş mevkisinde meydana geldi. Köye yakın çalılık alanda hareketsiz yatan kadını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme öldürülen kadının 1 çocuk annesi Gülten Ataklı olduğu tespit edilerek, ailesine haber verildi. Yakınları sinir krizi geçirirken, Gülten Ataklı'nın polis memuru olan eşi M.A ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

POLİS EŞİ HAVZA'DA GÖZALTINA ALINDI

polis ekipleri olaydan sonra kayıplara karışan ve Samsun’da polis memuru olarak görev yaptığı belirten eşi M.A.'yı, Samsun’un Havza ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum#Gülten Ataklı#Polis

BAKMADAN GEÇME!