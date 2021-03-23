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Gündem
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Çorum'da baraj gölünde ceset bulundu

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Çorum'da baraj gölünde ceset bulundu

Çorum’da hidroelektrik santrali baraj gölünde Abdurrahman Y.’nin (45) cansız bedeni bulundu. Yıldız'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

Kent merkezine bağlı Ambarcı köyünde hidroelektrik santrali baraj gölünde erkek cesedi olduğunu fark edenler, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ve sağlık ekipleri cansız bedeni kıyıya çıkardı. Abdurrahman Y. olduğu belirlenen kişinin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Abdurrahman Y.’nin intihar ettiği değerlendiriliyor.

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