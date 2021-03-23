Çorum'da baraj gölünde ceset bulundu

Kent merkezine bağlı Ambarcı köyünde hidroelektrik santrali baraj gölünde erkek cesedi olduğunu fark edenler, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ve sağlık ekipleri cansız bedeni kıyıya çıkardı. Abdurrahman Y. olduğu belirlenen kişinin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Abdurrahman Y.’nin intihar ettiği değerlendiriliyor.

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