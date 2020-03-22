Corona virüsü testi nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı online corona virüsü (koronavirüs) kontrol testi uygulaması

Tüm dünyada etkili olan ve hızla yayılan corona virüsüyle ilgili Türkiye'de yeni bir çalışma başlatıldı. Corona virüsünün kendilerine bulaşıp bulaşmadığını öğrenmek isteyenler için Sağlık Bakanlığı https://koronaonlem.saglik.gov.tr/ internet sitesini aktif hale getirdi. Online Corona virüsü testi ile vatandaşlar dijital ortamda bilgi edinebilecekler. İşte, online koronavirüs testi uygulamasının detayları ve koronavirüs test ekranı...

KORONAÖNLEM NASIL KULLANILIR?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yönlendirmesi ile oluşturulan web sayfası yapay zeka yani makine öğrenimi algoritması ile çalışıyor. "Korona Önlem" uygulamasına kimlik bilgileri ile giriş yapılıyor. Dakikalar içerisinde koronavirüs riskleri hakkında ön değerlendirme sonuçlarına ulaşılabiliyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise uygulama, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.

Uygulama sayfasında "Son 14 gün içerisinde seyahat edilen ülke", "Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı", "Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle, grip, zatürre vb) olan birisiyle temas olup olmadığı, kronik hastalık sorgusu, sağlık çalışanı olunup olunmadığı, ateş durumu, boğaz ağrısı, göğüs sıkışması" gibi hastalığa dair belirtilerin sorgulanması gibi aşamalar bulunuyor. Verilen cevaplara göre kişinin koronavirüs riski durumuna ulaşılıyor ve sistem, çıkan sonuca göre vatandaşa yönlendirmede bulunuyor.

CORONO VİRÜS İÇİN GİRİŞTE İSTENİLEN BİLGİLER

*TC KİMLİK NO

Videoyu Oynat

*BABA ADINIZ

*DOĞUM YILINIZ

*TELEFON NUMARANIZ (Telefon numaranız acil bir durumda size daha kolay ulaşılabilmek için istenmektedir.)

Coronavirüs alarmından sonra Sağlık Bakanlığı'nın devreye soktuğu sisteme girebilirsiniz ve kolayca testinizi sonlandırabilirsiniz.

ONLİNE KORONAVİRÜS TEST EKRANI