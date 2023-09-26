Çorlu'da avcılar bitkin halde bulmuştu! Fransız gezgin Marie Laure, yoğun bakımda

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Çorlu'nun Yenice Mahallesi'nde maden sahasında Fransız gezgin Marie Laure adlı kadın, geçen cumartesi günü avcılar tarafından çukurda bitkin halde bulundu. İhbarla bölgeye giden jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YOĞUN BAKIMDA ENTÜBE EDİLDİ

Laure'nin yapılan muayenesinde yüksekten düşme sonucu bel ve kaburgasında kırıklar oluştuğu, akciğerinde de kanama olduğu tespit edildi. Burada hava tüpü takılan Laure, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen Marie Laure'nin hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakımda entübe edilerek, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Laure'nin henüz ifadesi alınamazken, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

"KEDİ SESİ GİBİ İNCE BİR SES DUYDUK"

Fransız gezgini bulan avcı Hüseyin Destegül, “Avlanmak için yer bakıyorduk. Arazide yürürken çukur bir yer gördük. Merak ettim, arkadaşa dedim gel bakalım ne var burada su mu var diye. Sanki bir kedi sesi duydum ama çok acayip ince bir sesti. Daha sonra oraya doğru bağırdık birinin pet şişe salladığını fark ettik.Durumu net görebilmek için uçurumun diğer ucuna geçince başında baret olan bir kişinin bitkin halde yerde yattığını gördük. Ardından hemen ekiplere Haber verdik. Çok zor bir yerdeydi, bizim için de tesadüf oldu. Umarım sağlığına ve ailesine kavuşur” diye konuşmuştu.