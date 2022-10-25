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Çorbacı çıkışı kardeşlere kanlı pusu: Bir ölü

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#İstanbul#Büyükçekmece#Çorbacı
Çorbacı çıkışı kardeşlere kanlı pusu: Bir ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 13:58

İstanbul Büyükçekmece'de çorbacıdan çıkan iki kardeşe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Mahmut Bayram hayatını kaybetti.

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Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece Mimarsinan mevkii D-100 Karayolu kenarında bulunan bir restoranın önünde yaşandı. İddiaya göre, Mahmut Bayram ve Erol Bayram isimli iki kardeş, restorana çorba içtikten sonra dışarı çıktı.

Çıkışta kendilerini bekleyen kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıyla uğradı. Kurşunların hedefindeki kardeşler yaralandı. Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kardeşlerden Mahmut Bayram yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erol Bayram'ın ise tedavisi sürüyor. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

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#İstanbul#Büyükçekmece#Çorbacı

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