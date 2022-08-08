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Çöp evden kurtarılmıştı... 9 yaşındaki çocuğun Antalya'da kaldığı ev görüntülendi

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#Antalya#Bursa#Çöp Ev
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 11:14

BURSA'daki çöp evden kurtarılan Cem Muhammet A.'nın (9) annesi Yasemin A., rutubet nedeniyle duvarlardaki sıvaların tutmadığı oğlunun da 1 gün kaldığı evden birkaç gün sonra taşınacağını açıkladı. Yasemin A., daha sonra oğlunu almak için başvuru yapacağını belirtti.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan ve 15 gündür Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Cem Muhammet A.'nın sağlık durumunun, her geçen gün daha iyiye gittiği açıklandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cem'in 2 kilo 100 gram aldığını ve artık desteksiz yürüyebildiğini söyledi.

ANTALYA'DAKİ EV GÖRÜNTÜLENDİ

DHA ekibi, Cem Muhammet'in Bursa'dan geldikten sonra bir gününü geçirdiği evin içini görüntüledi. Su tesisatı onarılmadığı için zemin kattaki dairesinin duvar sıvalarının kabarıp düştüğünü, içeride yüksek rutubet oluştuğunu belirten Yasemin A., yeni bir ev kiraladığını söyledi.

Çöp evden kurtarılmıştı... 9 yaşındaki çocuğun Antalyada kaldığı ev görüntülendi

Çoğunluğu oyuncak ve kırtasiye malzemesinden oluşan eşyaları kolilere dolduran Yasemin A., birkaç güne taşınacağını anlattı.
Çöp evden kurtarılmıştı... 9 yaşındaki çocuğun Antalyada kaldığı ev görüntülendi

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CEM'İ ALMAK İÇİN BAŞVURU YAPACAK

Taşındıktan sonra oğlunu almak için yeniden Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuracağını belirten Yasemin A., "Tabii ki önce oğlumun sağlık sorunlarının bitmesini ve tedavisinin tamamlanmasını bekleyeceğim. Sonrasında yanıma alacağım. Kaç gündür göremiyorum. Bizim birbirimize ihtiyacımız var.

Çöp evden kurtarılmıştı... 9 yaşındaki çocuğun Antalyada kaldığı ev görüntülendi

Oğlum eve gelince kutlama pastası keseceğim" dedi. İlk teslim edildiğinde de pasta alıp kutlama planladığını ancak nasip olmadığını kaydeden Yasemin A., artık çok güzel günler yaşayacaklarını dile getirdi.

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#Antalya#Bursa#Çöp Ev

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