Çöp evde adeta esir hayatı yaşamıştı! 9 yaşındaki çocuktan güzel haber

Haberin Devamı

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Bursa'da çöp evden çıkarılan Cem Muhammet A.'yı tedavi gördüğü odada ziyaret etti. Özkan ve Çete, 9 gündür tedavi gören Cem Muhammet A.'nın sağlık durumu hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı. Cem Muhammet'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Özkan, "Şimdiye kadar gördüğüm en iyi Cem Muhammet ile karşılaştım.



Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Böbrekte bir sıkıntısı yoktu. Kalbi muhteşem. Artık yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Çok mutlu olduk. Neşesi çok iyi. Türkiye'den çikolatalar, oyuncaklar ve bir sürü şey geliyor. Onların da tadına bakmaya başladı. Keyfi yerinde çok iyi gördüm ve çok mutlu oldum" dedi.

'ÇİKOLATA NE ZAMAN YİYEBİLİRİM' DİYE SORMUŞ

Haberin Devamı

Cem Muhammet A.'nın kendisinden çikolata istediğini dile getiren Özkan, "Bana 'Çikolataları ne zaman yiyebilirim?' diye sordu. Yine peyderpey yemesi gerekiyor. Daha önce onları veremiyorduk. Artık olması gereken, çocuklar gibi yemeye başlayacak ama tabi yavaş yavaş yemeye başlayacak.

Çok fazla yememesi gerekiyor. Gözlerindeki pırıltıyı maksimum düzeyde görmek beni çok mutlu etti. İnşallah buradan çıktıktan sonra güzel bir aile ortamına kavuşur" diye konuştu.Prof. Dr. Yıldıray Çete ise "Tedavisi daha devam edecek. Bir zaman vermek doğru değil. Belli bir kiloya ulaşması gerekiyor. Günlük iyi bir kalori alımına hedefe ulaşmak gerekiyor. Günlük kalori artırımını yavaş yavaş yapıyoruz. Şu an hala hastanemizde hem fiziksel hem biyokimyasal hem de psikolojik bakımı devam ediyor. Her şey yolunda gidiyor" dedi.

TUTAKLANAN TEYZE: SAÇI VE TIRNAKLARI YANINA YAKLAŞTIRMADIĞI İÇİN UZADI

Olayla ilgili tukuklanan teyze Kamuran Pınar A., mahkemede verdiği ifadesinde İstanbul'da 15 yıl el sanatları branşında usta öğretici olarak görev yaptığını, 2013 yılında Bursa'ya yerleştiğini, son 2 yıldır da güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi. Boşandığı eşinden, velayeti kendisinde olan bir kızının bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A., ifadesinde şöyle dedi:

Haberin Devamı

"Kardeşim Yasemin'in oğlu Cem Muhammet, 1 yaşından itibaren benimledir. Cem'in de ihtiyaçlarını karşılıyordum. Bursa'da görev yapan avukatım ile 3-4 ay önce yaptığım konuşmada kendisine, 'Gerçek annesi olarak beni bilen Cem büyüdü. Artık gerçek annesini tanıyıp, okula başlaması gerekiyor' dedim. Cem, bunları duyunca tepki gösterdi. O günden sonra yemek yememeye başladı. Sadece sevdiği için dışardan istediğimiz bazı hazır yiyecekleri yiyordu. Cem'in zayıflığının tek nedeni bu. Ayrıca yanına kimseyi yaklaştırmadığı için saçı ve tırnakları uzadı. Olay günü polisler, benim ve kızımın ifadesi olduğunu söyleyerek, bizi polis merkezine çağırdı. Ben de Cem'in agresif hareketler yapacağından şüphelenip, odasının kapısını kilitledim. Eşyalarımı ise valizim olmadığı için çöp poşetlerine koydum."



Tutuklanan teyze Kamuran Pınar A.

Haberin Devamı

BABASI, OĞLU OLDUĞUNU BİLMİYOR

Yasemin A. ifadesinde; eski eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2012 yılında boşandığını, 2013 yılı başlarında ise 'Muhammet' adlı bir kişiyle tanışıp, gönül ilişkisi yaşadıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Çocuk sahibi olmak istediğim için 2013 yılında Muhammet'ten, Cem Muhammet A. isimli çocuğum dünyaya geldi. Çocuğumun babası oğlumun doğumu için kararsızdı. Ben de bu süreçte kendisinden ayrıldım. Haberi olmaksızın çocuğum Cem Muhammet'i doğurdum. Çocuğumun bütün velayet hakları doğumdan beri benim üzerimedir."

Haberin Devamı

Cem Muhammet A.’nın, anneanne Asuman A. tarafından bakıldığı dönemlerdeki 3 fotoğrafına ulaşıldı.

Fotoğraflardan birinde küçük çocuk mutlu şekilde anneannesi ile doğum günü kutlarken, diğer fotoğraf karesinde Asuman A.’nın kucağında bahçede oturduğu görüldü.Bir diğer kareye ise Muhammet A.’nın anneannesine sarıldığı ve gülümsediği anlar yansıdı.