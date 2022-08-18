Çöp evde bulunan çocuğun 2 öğretmenine inceleme

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Cem Muhammet, ikametinin annesi Yasemin A.’nın yaşadığı Antalya’nın Aksu ilçesinde olması nedeniyle okula başlama yaşının geldiği 2019’da sistem tarafından Necati Başkırt İlkokulu’na kaydedildi. Cem Muhammet’in okula hiç gelmemesi üzerine öğretmenler P.B. ve N.A. tarafından ikamet adresine gidildi. İddiaya göre Yasemin A.’nın komşuları, çocuk ve annesinin yurtdışında yaşadığı bilgisini verdi. Bunun üzerine öğretmenler, apartman görevlisi Ö.Z.’nin de imzasını alıp tutanak tuttu. Tutanakla Cem Muhammet A.’nın okulun sistemindeki statüsü ‘pasif öğrenci’ olarak değiştirildi.

DOSYA MÜFETTİŞTE

Aradan geçen 3 yılın ardından çocuğun çöp evde bulunması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı, Cem Muhammet’in öğrenim durumuyla ilgili inceleme başlattı. Bakanlık, müfettiş görevlendirip öğretmenlerin ifadesine başvurdu. Müfettiş incelemesi sürüyor.