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Çölde dehşet... Saldırıya müzik festivalinde yakalandılar

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#Hamas#İsrail#Filistin
Çölde dehşet... Saldırıya müzik festivalinde yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 08:24

Hamas’ın, İsrail’e yönelik saldırılarında hedeflerden biri de Filistin sınırında düzenlenen müzik festivali oldu. Festival alanına paramotorlarla inen Hamas’ın kaçırdığı bir kadının, İsrail-Alman vatandaşı Shani Louk olduğu ortaya çıktı. Ailesi, kamyonetin arkasında görüntüleri yayılan Shani’yi dövmesinden tanıdı.

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Hamas’ın, İsrail’e karşı başlattığı saldırının kurbanlarından biri de Alman vatandaşı Shani Louk oldu. 30 yaşındaki Louk, İsrail’e Ofakim şehrinde açık havada düzenlenen elektro-müzik festivaline katılmak için gelmişti. Ailesi, Hamas üyelerinin önceki gün İsrailli kadın askerin cesedi olduğu iddiasıyla kamyonet arkasında teşhir ettikleri kadının Shani Louk olduğunu açıkladı. Sosyal medyadan bir video yayınlayan Louk’un annesi Ricardo Louk, “Bir Alman vatandaşı olan kızım Shain Nicole Louk, bir grup turistle birlikte Hamas tarafından kaçırıldı. Kızımızı bilinci kapalı bir halde Filistinlilerin bir arabaya bindirdiği videoyu gördüm. Bize yardım etmenizi istiyorum” dedi.

Çölde dehşet... Saldırıya müzik festivalinde yakalandılar

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ÖLDÜĞÜ SANILIYOR

Shani Louk’u annesi, kızını bacaklarındaki dövmeden ve çizmelerinden tanıdığını söyledi. Görüntülerdeki kadının öldüğü sanılıyor.

İLETİŞİM KURAMADILAR

Sosyal medyada, Hamas üyeleri tarafından kaçırılan bir genç kadının görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde kimliği yakınları tarafından açıklanan Noa Argamani, bir militanın motosikletinin arkasında otururken, “Lütfen beni öldürmeyin” diye bağırıyor. Ailesi 25 yaşındaki Argamani ve erkek arkadaşı Avinatan Or’dan haber alınamadığını söyledi. Saldırıdan kurtulmayı başaranlar, ormana doğru kaçan arkadaşlarıyla hâlâ iletişim kuramadıklarını söyledi.

SAKLANACAK YERİMİZ YOKTU

- İsrailliler Hamas’ın saldırdığı gün, Sukot Bayramı’nı kutluyordu. Çok sayıda gencin katıldığı müzik festivali de bayram kutlamaları kapsamında düzenlenmişti. Sosyal medyada dolaşan videolarda, Hamas üyelerinin motorlu paraşütlerle havadan inerken festival alanındakilerin habersizce dans ettiği görülüyor. Birkaç dakika sonra Hamas üyeleri rastgele ateş açmaya başlıyor, onlarca insan panik içinde araçlarına doğru koşuyor. Amerikan CNN’e konuşan festival katılımcıları, kaçmaya çalışan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, bazı kişilerin de Hamas tarafından kaçırılarak götürüldüğünü söyledi.

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Çölde dehşet... Saldırıya müzik festivalinde yakalandılar

İlk önce roket saldırısı sirenlerinin çaldığını anlatan festival katılımcılarından Tal Gibly, “Saklanacak bir yerimiz bile yoktu, çünkü açık alandaydık. Herkes panikledi ve eşyalarını toplamaya başladı” ifadelerini kullandı. İngiliz DailyMail’e konuşan bir katılımcı da saldırıdan “aracında ölü taklidi yaparak” kurtulduğunu söyledi.

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#Hamas#İsrail#Filistin

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