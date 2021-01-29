Çöken yuvasında mahsur kalan tilki kurtarıldı

Harran’a bağlı Çukurdoruç Mahallesindeki boş arazide, bir tilkinin yuva yaptığı alana iddiaya göre atıklar döküldü. Atıkların ağırlığına dayanamayan yuva çöktü. Yuvada sıkışan, sadece baş kısmı dışarıda kalan tilkiyi fark eden çevredekiler, kazma ve kürekle seferber oldu. Çevresi genişletilerek tilki kurtarıldı. Tilki, arazide koşarak gözden kayboldu.