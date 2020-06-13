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AA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Çok sayıda köy tehdit altındaydı... Tırtılla mücadelede bu yöntem uygulanacak

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Çok sayıda köy tehdit altındaydı... Tırtılla mücadelede bu yöntem uygulanacak
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Sivas'ın Zara ilçesinde köylerde yaşanan tırtıl istilası nedeniyle bölgede mücadele başlatıldı.

Tırtıl istilasını önlemek amacıyla Zara, İmranlı ve Divriği Orman İşletme Şefliği ekipleri, Kardere, Bolucan, Çaylıca, Aşağımescit ve Taşgöze köylerinde bulunan ağaçlara kuş yuvası yerleştirdi.

Çok sayıda köy tehdit altındaydı... Tırtılla mücadelede bu yöntem uygulanacak

İmranlı Orman İşletme Şefi Ceren Yıldırım ve Divriği Orman İşletme Şefi Mehmet Bozkurt, köy muhtarlarına kuş yuvası dağıttı.

Çok sayıda köy tehdit altındaydı... Tırtılla mücadelede bu yöntem uygulanacak

Tırtılların ağaçlardan toprağa inerek kelebeğe dönüşme dönemine girdiği, bir hafta sonra bölgedeki tırtıl istilasının sona ereceğinin beklendiği kaydedildi.

Bölge sakinleri endişeli... Sivasta çalışma başlatıldı
Bölge sakinleri endişeli... Sivas'ta çalışma başlatıldı

 

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