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Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

Çok acı olay! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi

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Elazığ'da meydana gelen olayda demir yüklü kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü Serhat Emir yaşamını yitirdi, yanındaki Furkan Akbulut ise ağır yaralandı. Kaza yerine gelen Emir ve Akbulut'un yakınları, sinir krizi geçirdi.

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  • Elazığda haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi
  • Elazığda haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi
  • Elazığda haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi
  • Elazığda haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Serhat Emir yönetimindeki 23 ABT 304 plakalı motosiklet, ara sokağa girmek isteyen Muhuttin Ayık yönetimindeki 23 FA 982 plakalı demir yüklü kamyonun altına girdi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Serhat Emir yaşamını yitirdi, yanındaki Furkan Akbulut ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akbulut, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Çok acı olay Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi

Serhat Emir'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Çok acı olay Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi
Acı haberi alıp, kaza yerine gelen Emir ve Akbulut'un yakınları, sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü Muhuttin Ayık, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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