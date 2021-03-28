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Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 28.03.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

Çok acı olay! Eşini o halde görünce bayıldı...

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Aksaray'da Kaşif Öztürk (80), 5'inci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Olayı duyup gelen yakınları sinir krizi geçirirken Sultan Öztürk, eşinin kanlar içindeki cansız bedenini kaldırımda görünce bayıldı.

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  • Aksarayda eşini o halde görünce bayıldı
  • Aksarayda eşini o halde görünce bayıldı
  • Aksarayda eşini o halde görünce bayıldı
  • Aksarayda eşini o halde görünce bayıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 15.00 sularında Ereğli Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı binanın 5'inci katında oturan tansiyon ve şeker hastası Kaşif Öztürk, hava almak için çıktığı balkondan aşağı baktığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü. Durumu fark eden çevredekiler, yakında kısıtlama nedeniyle denetim yapan polise haber verdi. Öztürk'ü kanlar içinde bulan polis de, sağlık görevlilerini çağırdı.

Bu sırada yaklaşık 50 metre ilerideki marketten ekmek alıp evine dönen Sultan Öztürk ise eşini kanlar içinde kaldırımda yatarken bulunca baygınlık geçirdi.

Çok acı olay Eşini o halde görünce bayıldı...

Kaşif Öztürk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fenalaşan Sultan Öztürk'e de ambulansta müdahale edildi. Olayı duyup gelen yakınları da sinir krizi geçirdi. Kaşif Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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