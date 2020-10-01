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DHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 21:08 | Son Güncelleme:

Çok acı olay! Cansız bedeni 450 metre derinlikten çıkarıldı...

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Çok acı olay! Cansız bedeni 450 metre derinlikten çıkarıldı...
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ABD’de gölde kaybolan adamın cesedi 450 metre derinlikten çıkarıldı.

ABD’de Tahoe Gölü'nde kaybolan 29 yaşındaki New Jersey'li Ryan Normoyle’nin cesedi gölün 457 metre derinlikte bulundu.

Normoyle, Ağustos ayında Kaliforniya'ya yaptığı üç haftalık bir tatil sırasında Tahoe Gölü'nü ziyaret etti ve gölde gezmek için iki saatliğine tekne kiraladı.

Çok acı olay Cansız bedeni 450 metre derinlikten çıkarıldı...

Normoyle’den haber alınamayınca yetkililer kendisine ulaşmak için telefonundan toplanan GPS koordinatlarını kullandı.

Normoyle'nin gölün dibinde bulunan cesedi ailesine teslim edildi.

 

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