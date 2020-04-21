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AA - Fotoğraf: İHA-AA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

Çok acı haber! 2 yaşındaki ikizler 4. kattan düştü

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Şanlıurfa'da pencereden düşen 2 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki ikizler R.D. ve R.D. merkez Karaköprü ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki evlerinin penceresinden, dengelerini kaybederek beton zemine düştü.

Çok acı haber 2 yaşındaki ikizler 4. kattan düştü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahaleleri yapılan ikizler, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalelere rağmen ikiz kardeşler hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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