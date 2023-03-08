Çocuklara umut oluyor

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Hatay’da depremden en çok etkilenen kesimlerin başında gelen çocukların, büyük felaketi unutabilmesi için herkes katkı sunmaya çalışıyor. Onlardan biri de Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde “Başpehlivanlık” unvanını kazanan Mustafa Arslan.

Aslında Başpehlivan Arslan da bir depremzede. 1999 yılındaki Marmara depreminde 4 yaşında olan Arslan da Kocaeli’ndeki evlerinin yıkılması sonucu enkaz altında saatlerce kaldı. Arslan, 5 katlı binanın enkazından annesinin çabalarıyla kurtulduğunu anlatıyor. Arslan, yıllar sonra 2022 yılında yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Başpehlivan unvanını kazandı. Arslan şimdi Hatay’daki çadır kentte kalan depremzede çocuklara deneyimlerine anlatarak, “Siz de geride bırakacaksınız, bugünler geçecek” diyerek, onlara umut olmaya çalışıyor.

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YÜZLERİ GÜLÜYOR

Arslan, depremzede çocuklarla oynadığı güreş oyunlarından dolayı çok mutlu olduğunu anlatarak, Hürriyet’e özetle şunları söyledi: “Buradaki kardeşlerimize bir nebze umut olmak, onların yüzlerini güldürmek adına buraya geldim. Benim de yaşadığım bir tecrübeyi onlara aktarmak hem de keyifli bir süreç yaşatmak istedim. Ben yaşadığım süreci anlattım onlara. Biz de o zorluğu gördük, o zorluktan çıkarak buralara geldik. Çocuklar çok mutlu oldular. Onlar mutlu olunca da biz de çok mutlu olduk.”