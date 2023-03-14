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Çocuklar için ‘aşı’ uyarısı

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#Gazi Üniversitesi#Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan#Çocuk
Çocuklar için ‘aşı’ uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:00

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, göç eden depremzede çocuklar ile hamilelere ilişkin uyarılarda bulundu.

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Çocuk aşılarının yapılmasının çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. İlhan, şöyle konuştu: “Depremden sonra bir grup vatandaşımız bölgeden göç etti. Göç eden vatandaşlarımızın gittikleri yerlerde çocuklarını Sağlık Bakanlığı sistemine kaydettirip aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Başka illere göç eden depremzede çocuklara, aşıları yapılmazsa çocukluk çağı hastalıklarına karşı açık hale gelebilirler. Burada bahsettiğimiz aslında basit influenza değil. Difteri, boğmaca, kızamık, tetanos, tüberküloz gibi aşılardan bahsediyoruz. Sağlık Bakanlığı’na başvurdukları takdirde, gittikleri yerlerdeki aile hekimliği merkezlerinde vatandaşlarımız kayıt altına alınacak, çocukların eksik aşıları kaldıysa yapılacaktır. Hamile olan vatandaşlarımız da çocuklarının sağlıklı doğmaları için gittikleri yerlerde takiplerini ihmal etmemeli.”

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#Gazi Üniversitesi#Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan#Çocuk

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