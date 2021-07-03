Çocuk istismarına karşı Meclis’te işbirliği

AK Parti, MYK toplantısında ortaya çıkan tavır ve hukukçu milletvekillerinin yaptığı değerlendirmelerde ortaya atılan formüllerden sonra, muhalefetle de temasa geçilmesine karar verdi. Edinilen bilgiye göre AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç’u arayarak, bu konuda alternatifli hazırlıklar yapılmasını, başta CHP olmak üzere muhalefetin önerilerinin de alınmasını istedi.

CHP’DEN ÖNERİ İSTENDİ

Komisyon başkanının, CHP yöneticileriyle temasa geçtiği ve bu konuda önerilerini istediği öğrenildi. Konu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletildi. CHP’nin önerileri değerlendirilecek. Gerekirse diğer muhalefet partileri de ziyaret edilerek, ortak hareket edilmesi sağlanacak. Konu önümüzdeki hafta son noktaya getirilecek.

Madde değişikliğinde sıkıntının, aynı grupta yer alan diğer suçlarda tutuklamayı zorlaştırırken, çocuklara karşı işlenen suçlar ve cinsel istismar gibi suçların da bundan etkilenmesi olduğu belirtiliyor. Buna formül bulunarak, düşünce ve fikir hürriyetinin alan ve kapsamı daraltılmadan, her suçlamada tutuklama yapmanın yolunu açmadan çözüm bulunacak.

SUÇLARA GÖRE AYRI TANIM

Çalışmaya alternatif olarak, “tanımlamanın daha iyi yapılması, somut delil zorunluluğunun çocuğa karşı işlenen suçlar ve cinsel istismar suçlularında kaldırılması, tutuklama için sadece kuvvetli şüphenin yeterli olması” şeklinde öneriler dile getiriliyor. Hangi suçlarda sadece “kuvvetli şüphe” hangi suçlarda “somut delil” aranması gerektiğine ilişkin ayrım yapılacak.

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