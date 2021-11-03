CNN Türk'e ödül

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Türkiye’nin yıldızlarını buluşturan BHT Moon Life Ödülleri önceki akşam Crowne Plaza İstanbul Florya Hotel’de gerçekleşti. İş, sanat, spor, siyaset, magazin ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü ismi bir araya getiren törende çok sayıda ödül sahiplerini buldu.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve geleneksel hale gelen BHT Moon Life Ödülleri’nde CNN TÜRK geceden 3 ödül ile ayrıldı. “Yılın Ekonomi Programı” ödülüne Cem Seymen’in sunduğu “Çalışan Türkiye”, “Yılın Gezi Programı” ödülüne Sinan Kunter’in sunduğu “Memleketim” ve “Yılın Belgesel Programı” ödülüne Mehmet Arif Önalan’ın yönetmenliğini üstlendiği “O” belgeseli layık görüldü.