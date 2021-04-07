CNN TÜRK yayınında anlattı... "Şok halindeyim, daha iki saat önce geldim"

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın pilotunun şehit olduğunu bildirdi.



CNN TÜRK Muhabiri Fulya Öztürk'ün olay sonrası açıklamaları şu şekilde:

Tam da kazanın meydana geldiği noktadaydık. Özel çekimler yapmak için gittik. Orası çok hareketli bir yer. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen pilotlar orada sürekli bir prova var. Sürekli hava meydanı hareketli.



"ŞOK HALİNDEYİM, DAHA İKİ SAAT ÖNCE GELDİM"



Türk Yıldızları da orada. Şehit düşen kardeşimiz 35-36 yaşlarında, İzmir Çiğli'den gelen bir yıldır Konya'da olan, daha önce Türk Yıldızı'nda gösteriye katılmış. Şehidimiz tek başına F-5 jetinin içinde. Dün ben Türk Yıldızları'nı da ziyaret ettim. Bir fotoğraf da çektirdik. Aynı zamanda bir şok halindeyim, daha bir iki saat önce geldim Konya'dan. Çok rüzgarlı bir hava vardı.

Hatta bunu da sordum komutanlara. "Jetler her türlü hava durumunda kalkar" demişti bana. Solo Türk provası oluyor daha sonra Türk Yıldızları başlayacak.

'BU UÇAKLARIN GÖREVLERİ AKROTİM GÖREVİDİR'

Olayla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, şunları söyledi:



''Benim gördüğüm kadarıyla arama kurtarma helikopterimiz var orada. İtfaiye ekipleri var. Acaba burada kaç metre irtifadan düştü henüz daha tam net bir bilgi yok. Pilot atladı mı? Atladı ise paraşüt açıldı mı? Yangın söndürüldü mü konu hakkında bir bilgi yok.

(Gösteri uçuşuna nasıl hazırlanıyor?) Konya üssü Türkiye'nin Eskişehir'den sonra en büyük üslerinden bir tanesi, bombardıman filomuzun görev yaptığı bir birliktir. Çiğli'deki uçuş eğitimini bitiren teğmenlerimiz, harbe hazırlık eğitimi için Konya'ya gelip burada uçarlar. Burası kartalların yuvasıdır. Bir de bu üssü önemli yapan özelliği NATO uçaklarının burada bulunmasıdır. Bir husus da akrobasi timlerimiz burada. Burada iki filo var birisi Solotürk'ün F-16 gösteri timi var.

Türk Yıldızlarının F-5 tipi savaş uçağıdır. Bu uçakların görevleri akrotim görevidir. Dünyadaki bütün akrotimlerde bu kazalar yaşanabilir yaptıkları hareketler de anlıktır.

(Kaç yıl gerekiyor savaş pilotu olmak lazım time girebilmek için?) Hava Harp Okulu’nu bitirip pilotaj eğitimine geçmek gerekiyor. Uçuş yeteneklerini kaybetmesinler diye bu pilotlarımız eğitimlerini tamamladıktan sonra Çiğli Ana Jet Üssü’ne giderek burada 2 yıl eğitim alırlar. Pilotaj eğitimleri bittikten sonra Konya’ya gelirler. Konya ikinci kartal mektebidir. Burada harbe hazırlık eğitimi alırlar. Bu eğitimleri bitirerek savaş pilotu olmaya hak kazanırlar.''

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