Son dakika... Konya'da gösteri uçağı düştü! Acı haber geldi

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı da olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada '' Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.'' ifadelerine yer verdi.

Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2021

PİLOT ŞEHİT OLDU

Bakanlıktan yapılan son açıklamada pilotun şehit olduğu açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.''

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: PİLOTUMUZUN MAALESEF ŞEHİT OLDUĞUNU ÖĞRENDİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazayla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum'' dedi.

Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim.



Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 7, 2021



Olayla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, şunları söyledi:

''Benim gördüğüm kadarıyla arama kurtarma helikopterimiz var orada. İtfaiye ekipleri var. Acaba burada kaç metre irtifadan düştü henüz daha tam net bir bilgi yok. Pilot atladı mı? Atladı ise paraşüt açıldı mı? Yangın söndürüldü mü konu hakkında bir bilgi yok.

(Gösteri uçuşuna nasıl hazırlanıyor?) Konya üssü Türkiye'nin Eskişehir'den sonra en büyük üslerinden bir tanesi, bombardıman filomuzun görev yaptığı bir birliktir. Çiğli'deki uçuş eğitimini bitiren teğmenlerimiz, harbe hazırlık eğitimi için Konya'ya gelip burada uçarlar. Burası kartalların yuvasıdır. Bir de bu üssü önemli yapan özelliği NATO uçaklarının burada bulunmasıdır. Bir husus da akrobasi timlerimiz burada. Burada iki filo var birisi Solotürk'ün F-16 gösteri timi var.

Türk Yıldızlarının F-5 tipi savaş uçağıdır. Bu uçakların görevleri akrotim görevidir. Dünyadaki bütün akrotimlerde bu kazalar yaşanabilir yaptıkları hareketler de anlıktır.



(Kaç yıl gerekiyor savaş pilotu olmak lazım time girebilmek için?) Hava Harp Okulu’nu bitirip pilotaj eğitimine geçmek gerekiyor. Uçuş yeteneklerini kaybetmesinler diye bu pilotlarımız eğitimlerini tamamladıktan sonra Çiğli Ana Jet Üssü’ne giderek burada 2 yıl eğitim alırlar. Pilotaj eğitimleri bittikten sonra Konya’ya gelirler. Konya ikinci kartal mektebidir. Burada harbe hazırlık eğitimi alırlar. Bu eğitimleri bitirerek savaş pilotu olmaya hak kazanırlar.''

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