Cizre'den dünyaya şampiyon

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 1995’te 6 çocuklu bir ailenin 4. çocuğu olarak dünyaya gelen Sinan Sadak, henüz 9 yaşındayken kulak enfeksiyonu sonucu büyük oranda duyma yetisini kaybetti. 10 yaşındayken ailesine destek olmak için ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayan Sadak, boksa merak duymaya başladı. Boyacılık ve okuldan arda kalan zamanlarda boks antrenmanlarına giden Sadak, o dönem Cizre’de görev yapan bir güreş antrenörü tarafından keşfedildi.



‘SENDEN İYİ GÜREŞÇİ OLUR’

Kendisini keşfeden hocayla tesadüfen tanıştığını söyleyen Sadak güreşe başlama hikâyesini, “Okulun cimnastik takımına da üye olmuştum. 23 Nisan’da yapılacak bir gösteri için bir statta antrenman yapıyorduk. O sırada Levent Kaleli adında bir hoca da oradaydı. Levent hoca antrenmandan sonra yanıma gelerek, ‘Çocuklara güreş öğretiyorum. Çalışırsan senden iyi güreşçi olur. Güreş takımına girmek ister misin?’ dedi. Levent hocanın teklifini kabul edip güreş takımına girdim” sözleriyle anlatıyor.



Güreş takımına girdikten sonra da boyacılığa devam eden Sadak, 2 yıl boyunca aynı hocayla çalışmaya devam etti. Ankara’da yapılan bir turnuvada dikkat çeken Sadak, Kızılcahamam Spor Kulübü’ne transfer oldu. Transfer olduktan sonra boyacılığı bıraktığını söyleyen Sadak sözlerini şu şekilde sürdürdü: “2011’de Kızılcahamam Spor Kulübü’ne transfer olduktan sonra boyacılığı bıraktım. O zamana kadar günde 10-15 lira kazanarak aileme destek olmaya çalışıyordum. Kızılcahamam Spor Kulübü’ne transfer olduğumda 16 yaşındaydım.”



4 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

İşitme kaybından dolayı antrenörleriyle iletişim sorunu yaşayan Sadak, İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı’na nasıl dahil olduğunu şu sözlerle anlatıyor: “İşitme kaybının güreşe engel olduğunu bilmiyordum. O yüzden normal güreş takımında yer alıyordum. Bir gün hocalarım, ‘Sinan sen güreşirken sana taktik veriyoruz ama bizi dinlemiyorsun. Bizimle bir sorunun mu var?’ deyince ben de onlara kulaklarımın iyi duymadığını söyledim. Beni işitme testlerine soktular. Testlerde kalıcı işitme kaybımın olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine hocalar beni Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı’na aldı. 2014, 2016 ve 2018’de Dünya Şampiyonu oldum. Son olarak 3-8 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası’nda 65 kiloda Türkiye’yi temsil etme fırsatım oldu. Bu şampiyonada da altın madalya kazandım.”



SPORCU YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Dünya şampiyonluğunun yanı sıra 3 kez Avrupa, 8 kez de Türkiye şampiyonu olan Sadak’ın bu başarıları memleketi Cizre’de sevinçle karşılanmış. Şehrin çarşısında bulunan billboardlara üzerinde, ‘O bir dünya şampiyonu’ yazılı Sinan Sadak posterleri asılmış. Bir sonraki hedefinin 2022’de Brezilya’da düzenlenecek olan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanmak olduğunu söyleyen Sadak, “Doğup büyüdüğüm yerde güreş yaygın bir spor değil. Ben bir antrenörün yönlendirmesiyle güreşçi oldum. Tıpkı hocam gibi ben de buradaki çocuklara güreşi sevdirmek, şampiyonlar çıkarmak istiyorum” diyor.



5 ALTIN GETİRDİ

İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı Antrenörü Necmi Geçkalp Sinan Sadak için şunları dedi: “Sinan muazzam bir güreşçi. Bir tek Olimpiyat madalyası yok. Kısmet olursa Brezilya’daki olimpiyatlardan altın madalya ile dönecek. İstanbul’da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli takımımız 5 altın madalya kazandı. Şu ana kadar en fazla 4 altın madalya kazanmıştık. Bu sene milli takımımız bir ilki gerçekleştirdi. Sporcularımızı tebrik ediyorum.”

Sinan Sadak’ın takımı olan Cizre Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Sercan Dilsiz ise, “Sinan tüm sıkıntılara rağmen üst düzey başarılar elde etti. Cizre’den altın madalya kazanan bir sporcunun çıkması gurur verici. Ayrıca bu sene Cizre Belediyespor olarak Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde 2. olarak Efeler Ligi’ne yükseldik. Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük kulüplerle oynayacağız. Maalesef kendimize ait bir salonumuz olmadığı için maçları çevredeki illerde oynayacağız. Cizre’ye bir voleybol salonunun kazandırılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklerini bekliyoruz” dedi.

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