Çitlerle çevirmişlerdi... Gazeteciler gelince site yönetimi geri adım attı! Mahalleliyi isyan ettiren işgal

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İnönü Mahallesi'ne 2022 yılında site yönetimi ile belediye tarafından içerisinde futbol, basketbol sahalarının da bulunduğu bir çocuk parkı yapıldı. Site sakinlerinin ve mahallelinin ortak kullandığı parkta yaşanan olayların ardından site yönetimi karar alarak parkın bir kısmını tel örgülerle kapattı. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterirken belediyeye de şikayetler yağdırdı.

"PARK KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILDI"

Parkın kamuya açık olması gerektiğini söyleyen İnönü Mahallesi Muhtarı Sedat Keskin, "Bu park, Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapıldı. Geçen yıl ramazan ayının son haftasında açıldı. Son bir haftadır, demir çitlerle çevrilmiş bir kısmı, dolayısıyla kapatılmış. Biz de belediyeden yetkililerle konuştuk.

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Onların bilgisi dahilinde yapılmadığını söylediler ve gereken yapılacak denildi. Bu çitlerin üzerinde jiletli teller vardı. O jiletli teller dün kaldırıldı. Bugün için de geri kalan kısmın kaldırılacağı ifade edildi.

Netice itibariyle burası kamunun, kamunun hizmetinde kalması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla belediyenin de gereğini yapacağını tahmin ediyoruz" dedi.

"KONUTLARLA BİRLİKTE DİĞER VATANDAŞLARLA BU PARKI KULLANIYORDUK"

Site sakinleri ise parkın yapımında site yönetiminde payının olduğunu öne sürdü. 2020 yılında siteden daire satın alan Cemil Çimen, "Bu parkı belediye ile site sahipleri birlikte organize etmişler, birlikte yapmışlar. Konutlarla birlikte diğer vatandaşlarla bu parkı kullanıyorduk.

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Gençler arasında bazı olumsuzluklar olmuş. Bu sebepten dolayı bu yönetime intikal ediyor, belediyeye intikal ediyor. Gençler burada futbol oynarken falan site sakinlerini rahatsız edici olaylar olmuş. Ondan sonra burayı bölmeye karar vermişler. Bir kapıdan site sakinleri giriyor, diğer taraftan da vatandaşlara açık" diye konuştu.

"UFACIK BİR ALAN BİZE ÇOK GÖRÜLDÜ"

Site sakini Cengiz Taner de, "Bu parkı Küçükçekmece Belediyesi yapmadı, burayı site yönetimi yaptı. Biz de onun için burayı aldık zaten. Bizim çocuklarımız burada oynasın diye aldık. Bu parkın parasını bizden aldılar zaten" şeklinde konuştu. Belediyeye yapılan şikayetler nedeniyle parkın etrafında ki çitleri kaldırdıklarını söyleyen site sakini ise, "İnönü mahallesi komple buradan faydalanıyor. Burada ufacık bir alan ayırmışız kendimize, çocuklarımız oynasın diye. Ne oldu yani burada ufacık bir alan mı? Bize çok görüldü. Çocuklarımız oynasın diye ufacık bir alanı bize çok mu gördünüz? Bu sitede 3 bin kişi var, ufacık bir alanımız var. Bu alandan biz faydalanmayalım diye arkadaşlar gitmişler şikayet de bulunmuşlar" dedi. Şikayet üzerine belediye söküm yapılacağını açıklarken bu sırada site görevlileri çıkarak çitleri söktü

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