Çirkin yorumlara tepki yağmuru

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır. Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz. Esra Hanım’ı yeniden anne olmasından ötürü tebrik ediyorum. Allah kendisine, vatanına milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeyi nasip etsin.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Sayın Demirtaş’ın eşine yapılan ile Sayın Esra Albayrak’a yapılana, eş zamanlı olarak aynı tepkiyi verdik, vermeye de devam ederiz. Milletvekilerimizin de, partili yetkili organlarındaki görevli tüm arkadaşlarımızın tepkisi ortaktır; kabul edilemez, iğrenç bir saldırıdır. Bir kadına ve bir bebeğe yapılan böyle bir saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Hamza Salih’le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve kıymetli eşleri Esra Albayrak Hanımefendi’yi tebrik eder, dünyaya gözlerini açan Hamza Salih yavrumuza sağlıklı, mutlu ömürler dileriz. Masumiyet abidesi bir çocuğun doğumuna bile ahlaksızca yorum yapanları, bir anne babanın en mutlu günlerini katledenleri şiddetle kınıyor, asil milletimizin vicdanına ve adalete havale ediyoruz.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Esra Albayrak’ın kendisine ve yeni doğmuş evladına sağlık ve mutluluk dilerken kendisine yapılan aşağılık saldırı karşısında dayanışma duygularımı iletiyorum. Kadına karşı yapılan saldırılarda tüm kadınları yan yana bulacaksınız.

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş: Esra Albayrak’a yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum. Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Esra Hanım’ın yeni çocuğunun doğumunu da tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyütsün. Demokrasinin ve barışın olduğu bir ülkede yaşasın.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Kadınlara yönelik her türlü saldırının karşısında olacağımızı daha önce de belirtmiştik. Sayın Esra Albayrak’a yönelik ahlak dışı söylemleri ve çirkin ithamları kınıyorum. Allah evlatlarını güle güle büyütmeyi nasip etsin.

Eski CHP milletvekili Muharrem İnce: Esra Albayrak’a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş’a yapılsın, ister Esra Albayrak’a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: Esra Albayrak’a yapılan zorbalık bize çok tanıdık. Sosyal medyada eril zorbalığa izin vermiyoruz, kadınların kadınlıkları nedeniyle utandırılma çalışmasını kabul etmiyoruz.

SELVİ KILIÇDAROĞLU TELEFON EDİP DESTEK OLDU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak’ı telefonla arayarak yeni doğan bebekleri dolayısıyla kutladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadaki hakaretlerden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Görüşmede, Selvi Kılıçdaroğlu’nun, siyasi görüş ayırt etmeksizin, yapılan saldırıları kabul etmediğini ve üzüldüğünü ifade ettiği öğrenildi.

‘TEMİZ SOSYAL MEDYA’ KAMPANYASI

Edinilen bilgiye göre Esra Albayrak da, 17-25 Aralık 2013’ten bu yana Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesine yönelik iftira ve yalan kampanyası yürütüldüğünü söyledi. Bu kampanyaya muhalefetten bazı siyasetçilerin verdiği destekten rahatsızlığını ifade eden Esra Albayrak, ayrıca bünyesinde yer aldığı sivil toplum kuruluşlarının başlattığı “temiz sosyal medya” kampanyasına destek istedi. (ANKARA)

AHLAKSIZ MESAJLARA 11 GÖZALTI

◊ Albayrak ailesine yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımlarda bulunan kişilerden 11’i gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın şahsına ve ailesine yönelik olarak sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak, kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik çalışmalarda, tespit edilen 19 hesap yöneticisi içerisinden 11 şahıs yakalanmıştır” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise soruşturmalara ilişkin “Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. Hesaplarının bir bölümünün yurtdışından ve FETÖ’cü olması yine tespitimiz” dedi. Öte yandan, konuyla ilgili Mersin’de gözaltına alınan Ercan Bozdağ, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (◊ DHA - AA)