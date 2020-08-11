Çirkin sözlerinin ardından Murat Övüç ve Seyhan Soylu hakında flaş karar

Sanatçı Yeşim Salkım, Murat Övüç ve Seyhan Soylu’ya karşı, uzaklaştırma talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Övüç ve Soylu için uzaklaştırma kararı verdi. İki isim, sanatçı Salkım’a 2 ay süresince yaklaşamayacak. İki isim, iletişim araçları ile de Salkım’ı rahatsız edemeyecek.

O İFADELER DİLEKÇEDE

Yeşim Salkım, Murat Övüç hakkında, ‘hakaret’ suçlaması ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



Savcılık dilekçesinde Övüç’ün, Antalya Lara’da katıldığı ve yüzlerce kişinin katıldığı açık hava programında ağır sözlerle hakaret ettiği kaydedildi. Savcılık dilekçesinde şöyle denildi: “Şüpheli, iki çocuk annesi olan müvekkilimiz hakkında şu ifadeleri kullanmıştır; ‘Bir tane şarkıcı var … YeşiM Salkım … Beni kadın düşmanı ilan etmiş. Ulan bütün kadınların yanında ben varım. Nerede mağdur kadın var yanındayım. Seni … İyidir, çok severim kendisini…”

Dilekçede, Övüç’ün, Salkım’a yönelik üç kez ‘o...’ lafını kullandığı kaydedilerek, şüpheli hakkında dava açılması talep edildi.

Yeşim Salkım’ın avukatı Merve Uçanok, “Şüpheli Murat Övünç, aleni bir biçimde müvekkile, onun kadın kimliğine ağır hakarette bulundu. Bu fiilin yanı sıra, çeşitli iletişim araçlarıyla da müvekkili rahatsız etmeye devam etti. Benzer suçu, olayın doğrudan tarafı olmamasına rağmen Seyhan Soylu da işledi. Bu nedenle ikili hakkında da uzaklaştırma kararı aldık” dedi.

Öte yandan Murat Övüç de, Yeşim Salkım hakkında uzaklaştırma kararı almıştı.