Yeşim Salkım kendisine hakaret eden Murat Övünç'e dava açtı

SOSYAL medya fenomeni Murat Övüç, Pınar Gültekin’in öldürülmesinin ardından ortaya çıkan bir videosunda kadınları aşağılayan sözler sarf etmişti. Övüç’e en sert tepki Yeşim Salkım’dan gelmiş ve “Eğer haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz” demişti. Olayın ardından ünlü fenomen, sahnede sanatçının ismini kullanarak küfür etti.

Salkım, sosyal medya hesaplarından söz konusu görüntüleri paylaşarak konuyu mahkemeye taşıdığını söyledi: “Yorum sizin... ‘Nerede mağdur kadın var yanındayım’ diyen bu zavallı sizlere emanet. Çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım. Hayatımda tek yapmadığım meslek de o. Haksızlık yapmış, insanlara kötü davranmış olabilirim zamanında. İşin o tarafında değilim.

Sizden rica ediyorum, lütfen şu konuya sahip çıkın. Bu, bütün kadınlar adına vereceğim mücadele olacak. Buradan kazanacağım parayı da kadın dernekleri ve bütün şiddet görmüş kadınlara bağışlayacağım.”



Hukuki süreci başlatıyoruz

Sanatçının avukatı da hukuki süreci başlattıklarını duyurdu: “Şahsın, kadına yönelik şiddeti teşvik edici nitelikte yaptığı konuşmalarının ardından bir kadını alenen hakarete maruz bırakması kadına karşı şiddetin farklı bir şekilde tezahürüdür. Tarafımızca her türlü hukuki ve cezai yola ivedilikle başvurulacaktır.”



Birçok ünlü isim de sosyal medya hesabından Salkım’a destek verdi. Fulden Uras, “Umarım Türkiye tarihinin en rekor tazminat davasının öde-

yeni olursun Murat Övüç” açıklamasını yaparken, Nilgün Belgün de “Utanıyorum” dedi.



Eylemden kovuldu

Murat Övüç önceki gün de kadına şiddete karşı Bodrum Belediye Meydanı’nda oturma eylemi düzenleyen kadınların arasına katılıp destek vermek istediğini söyledi. Kadınlar, “Buraya gelme... Burada kendini aklayamazsın. Kadınlar öldürülürken söylediklerini unutmadık” diyerek tepki gösterdi. Fenomen, korumasıyla eylemin yapıldığı yerden ayrıldı.

Ünlü söz yazarları da şarkılarının Övüç tarafından seslendirilmesini yasakladı. Aslızen “Hadi Hadi” ile “Çalkala”, Altan Çetin “Aleni Aleni” ile “Tabi Tabi” eserlerini yorumlarsa hukuki işlem başlatacağını duyurdu.