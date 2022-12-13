Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çipsiz patiye yeni ceza 6 bin 72 TL

Güncelleme Tarihi:

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Hayvan#Çip
Çipsiz patiye yeni ceza 6 bin 72 TL
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 07:00

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni yılda çip taktırmayan hayvan sahiplerine kesilecek ceza ücretini 6 bin 72 lira olarak güncelledi.

Haberin Devamı

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı (THKD) Başkanı Erman Paçalı ise, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın evcil dostlara mikroçip taktırma ilanında geç kaldığını ve yeterince duyuramadığını savundu. Paçalı, Hürriyet’e şu değerlendirmelerde bulundu. “Kayıt işlemleri için belirtilen sürenin bitmesine çok az kaldı. Bu uygulamanın elbette gerekli ve zorunlu hale getirilmiş olması güzel bir gelişme; ancak bakanlık hem süre bakımından ilanında geç kaldı hem de yeterince duyurulabilmiş bir düzenleme olamadı. Dolayısıyla bakanlığın kayıt altına alınan hayvanlara dair açıkladığı rakamlar ülke genelinde sahipli hayvanların dörtte birinin ancak kayıt altına alındığını gösteriyor.

ESKİ ÇİP GEÇERSİZ

Daha önceden ÇİP taktırmış ve karne çıkartmış olan bireyler, kedi ve köpeklerinin çipi ve karnesi olduğu için yeniden kayıt yaptırmalarına gerek olmadığını zannediyor. Halbuki karne dediğimiz pasaportlar da değişti ve tek tip pasaporta döndü. Ve daha evvel çiplenen, çip numaraları karnelerine işlenen hayvanların, daha evvel bir ulusal veritabanı olmadığı için bir kaydı da yoktu. Sahiplerinin kayıtlı olduğunu düşündüğü eski karne sahibi ve çipli hayvanlar var, kayıt edilmemiş olan. Bu hususun iyi duyurulması gerekir.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Hayvan#Çip

BAKMADAN GEÇME!

Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık
Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu

BAKMADAN GEÇME!

Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık
Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

Mezopotamya’nın 4 bin 600 yıllık kayıp oyunu Ur Kraliyet, popüler oyunların pabucunu dama attı

#Ur Kraliyet Oyunu