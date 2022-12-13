Çipsiz patiye yeni ceza 6 bin 72 TL

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Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı (THKD) Başkanı Erman Paçalı ise, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın evcil dostlara mikroçip taktırma ilanında geç kaldığını ve yeterince duyuramadığını savundu. Paçalı, Hürriyet’e şu değerlendirmelerde bulundu. “Kayıt işlemleri için belirtilen sürenin bitmesine çok az kaldı. Bu uygulamanın elbette gerekli ve zorunlu hale getirilmiş olması güzel bir gelişme; ancak bakanlık hem süre bakımından ilanında geç kaldı hem de yeterince duyurulabilmiş bir düzenleme olamadı. Dolayısıyla bakanlığın kayıt altına alınan hayvanlara dair açıkladığı rakamlar ülke genelinde sahipli hayvanların dörtte birinin ancak kayıt altına alındığını gösteriyor.

ESKİ ÇİP GEÇERSİZ

Daha önceden ÇİP taktırmış ve karne çıkartmış olan bireyler, kedi ve köpeklerinin çipi ve karnesi olduğu için yeniden kayıt yaptırmalarına gerek olmadığını zannediyor. Halbuki karne dediğimiz pasaportlar da değişti ve tek tip pasaporta döndü. Ve daha evvel çiplenen, çip numaraları karnelerine işlenen hayvanların, daha evvel bir ulusal veritabanı olmadığı için bir kaydı da yoktu. Sahiplerinin kayıtlı olduğunu düşündüğü eski karne sahibi ve çipli hayvanlar var, kayıt edilmemiş olan. Bu hususun iyi duyurulması gerekir.”