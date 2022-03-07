Çipras Patrik’le görüştü

Haberin Devamı

Çipras, geçen cuma günü ailesi ile birlikte İstanbul’a geldi. Cuma ve cumartesi günlerini İstanbul’da ailesi ile tatil yaparak geçiren Çipras, dün sabah Fener Rum Patrikhanesi’ndeki Aya Yorgi Rum Kilisesi’nde I. Bartholomeos’un yönettiği ayine katıldı. I. Bartholomeos, Çipras’ı, yanında özel konuklar için ayrılan yere oturttu. Yaklaşık 4 saatlik ayinin ardından Çipras ve I. Bartholomeos özel görüşme için ofise geçti. İkili görüşmede, Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlikler ve Yunanistan’da yaşanan olayların ele alındığı öğrenildi.