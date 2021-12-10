Cinsel istismar iddiası sonrası öğretmenin sözleşmesi feshedildi

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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lisede eğitim gören 7 kız öğrenci, aileleriyle birlikte 8 Aralık günü jandarma karakoluna giderek sözleşmeli öğretmenleri S.E.'nin farklı tarihlerde kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, ücretli öğretmen S.E.'yi gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları reddeden S.E., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de S.E. hakkında idari soruşturma başlatıp, sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.