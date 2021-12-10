Omicron'un çıktığı Güney Afrika'da neler oluyor? Ülkede yaşayan Türkler anlatıyor

Mutasyonlu virüsler hayatımıza girdikleri andan itibaren uzmanlar, varyantların baskın hale gelebileceği, vaka sayılarının aşırı tırmanacağı ve hastaneler üzerindeki yoğunluğun baş edilemeyecek düzeye çıkabileceği yönünde uyarılarda bulunuyordu.
Bugün gelinen noktaya baktığımızda da varyantların salgına karşı birer tehdit unsuru olduğunu görüyoruz. Virüsün ilk haline kıyasla daha kolay bulaşan varyantlar, vaka ve ölüm sayılarına ciddi şekilde etki etti ve etmeye de devam ediyor.
Şimdiye kadar Alfa, Beta, Delta, Mu, Zeta, Lambda, Lota, Epsilon, Eta, Kappa, Teta, Gamma varyantları dünyayı etkisi altına aldı. Son olarak ise Omicron varyantı tehdidi yaşanıyor. Varyantlardan en çok başı ağrıyan ülkelerden biri de Güney Afrika…
Ülke, ilk önce Ekim 2020’de Nelson Mandela Körfezi çevresindeki yerleşim yerinde tespit edilen ve bilimsel olarak ‘B.1.351’ olarak adlandırılan Beta varyantıyla zor günler yaşadı. Güney Afrika, şimdi de Omicron varyantının çıkış noktası olması sebebiyle salgınla mücadelede çok zorlu günler geçiriyor.
Seviye 1: Gece 12’den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu durum haricinde her şey açık.
Seviye 2: Akşam saat 10’dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu durum haricinde her şey açık.
Seviye 3: Aksam saat 9’dan sonra sokağa çıkma yasağı getiriliyor. Sinema ve spor salonları açık oluyor. Okullarda eğitime devam ediliyor.
Seviye 4: Aksam saat 8’den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Devletin onay verdiği ekonomiye katkı yapan kritik bazı şirketler açık kalıyor. Sosyal olarak ev ziyaretleri yasaklanıyor. Sinemalar ve spor salonları kapatılıyor. Okullar ise online olarak eğitime devam ediyor.
Seviye 5: Yeni bir karara kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Gıda alışverişleri için marketler açık oluyor. Hava sahası da kapatılıyor, güvenliği sağlamak ve uyarılarda bulunmak için asker de sokaklarda oluyor. Eğitim öğretime de ara veriliyor.
Omicron varyantı öncesi Güney Afrika, artık Seviye 1’in bile altına düşmüş durumdaydı. Her şey kontrol altında ve güzel bir şekilde ilerliyordu. Okullarda maske haricinde hiçbir kısıtlama yoktu. Restoranlar, barlar, eğlence yerleri tamamıyla kısıtlama olmadan açıktı. Ekonomi de artık yavaş yavaş normal haline dönüyordu. Ta ki yeni varyant, ülkenin üzerine kâbus gibi çökene kadar…
Our Word in Data verilerine göre ülkede 30 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında günlük vaka sayıları 250-350 arasında değişiyordu. Fakat Omicron varyantının ortaya çıktığı Kasım ayının sonlarına doğru vaka sayılarında adeta patlama yaşandı. 7 Aralık itibariyle ülkede günlük vaka sayısı 11 bin 881 olarak kayıtlara geçti. Günlük vefat edenlerin sayıları da 11’den 30’lara dayandı. Ülkede bugüne kadar koronavirüs salgınına yakalananların sayısı da 3 milyonu geçti. Virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 90 binin üzerinde…
Şimdilik kısıtlamalar Seviye 1’de devam ediyor. Fakat Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, her an yeni kararlar da alabilir. Halk sağlığı uzmanları, Omicron'un Delta varyantından çok daha tehlikeli olmasından ve tüm dünyada dominant varyant hale gelmesinden endişe ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü de Omicron varyantının dünya çapında en az 20'den fazla ülkede tespit edildiğini açıkladı. Durum böyle olunca Güney Afrika ve çevresindeki ülkelere seyahat kısıtlamaları başlatıldı.
En son katıldığı bir forumda Güney Afrika'ya uygulanan seyahat yasağına da değinen Başkan Cyril Ramaphosa, "Omicron varyantını tespit eder etmez sorumluluğumuz gereği dünyayla paylaştık ama bunun karşılığında cezalandırılıyoruz" dedi. Ayrıca Ramaphosa konuşmasında, "Zengin ülkeler ‘aşı ırkçılığı’ yaparken Afrika kıtası henüz nüfusunun yüzde 7'sini bile aşılayamadı. Batılı ülkelerin aşı konusundaki tavrı karşısında hayal kırıklığına uğruyorum" diye konuştu.
Peki Omicron varyantı Güney Afrika’da nasıl ortaya çıktı? Vakalar neden bu nedenli artmaya başladı? Ülkede yaşayan Türklerden de görüşler alarak, detaylıca araştırdık.
GÜNEY AFRİKA’DAKİ TÜRKLER ANLATIYOR!
HÜKÜMET KISITLAMALARI ARTIRMAYA KORKUYOR!
‘YAĞMALAMA VE PROTESTOLAR OLABİLİR ENDİŞESİ VAR’
Kaan Tol (29), iki yıldır Güney Afrika’nın Batı Kap eyaletinin en büyük şehri olan Cape Town’da yaşıyor. Biyomedikal mühendisi. Uzmanlık alanı kalp pilleri ve elektrofizyoloji. Zamanının çoğu hastanelerde, anjiyo laboratuvarlarında ve ameliyathanelerde geçiyor.
“Pandeminin başından beri kısıtlamalar sert bir şekilde işliyordu” diyen Kaan Tol, “Üç tane büyük Covid dalgası oldu ve üçünde de kısıtlamalar çok sertti. Burada sosyal sağlık sistemi Türkiye’deki gibi iyi değil ve yeterli hastane yok” diye de ekledi. İşte Kaan Tol’un Omicron varyantı sonrası hurriyet.com.tr’ye anlattığı gözlemleri:
- Eylül ayına kadar akşam 10’dan sonra sokağa çıkma yasağı yaşadık. Son zamanlarda covid sayılarının azalmasıyla biraz kısıtlamalar azaltıldı. Sokağa çıkma yasağı gece 12’ye alındı. Geçen ay tekrardan konserler ve festivaller başladı. Seyahat sınırlarının kalkmasıyla turist sayısı tekrardan arttı. Salgın artık bitiyor ve hayat normale dönecek gözüyle bakıyorduk.
- Omicron çıktığından beri kısıtlamalarda henüz bir değişiklik olmadı. Siyasi olarak bir panik var ama insanlar açısından şimdilik pek bir panik ortamı yok gibi… Zaten halk, çok uzun süredir kısıtlamalarla yaşıyor. En büyük sorun birçok ülkenin Güney Afrika’ya uçuşlarını kapatması oldu. Pek çok kişi yılbaşı için yurt dışı tatil planları yapmıştı. Burada Noel yaz sezonuna denk geldiğinden insanlar yıllık izinlerini aralıkta kullanıp tatile çıkıyor. Herkesin tatil planı suya düştü.
- Vakalar hızla artıyor. Hükümet tekrardan kısıtlamaları artırmaya korkuyor. Çünkü Güney Afrika’da salgından daha büyük bir sorun var: yoksulluk ve açlık! Üçüncü covid dalgası sonrası gelen kısıtlamalarda Güney Afrika tarihinde hiç olmayan olaylar yaşandı.
- Yoksul insanlar marketleri ve dükkânları yağmalamaya başladılar ve büyük protestolar oldu. Bu yüzden tekrar kısıtlamaları getirme konusunda hükümetin biraz çekinceli olduğunu düşünüyorum ama tekrardan gelecek gibi de duruyor. Çünkü aşılanma oranı hâlâ çok düşük ve vakalar çok hızlı bir şekilde artıyor.
- Sağlık sektöründe çalıştığım için hastalarımızın çoğu yaşlı ve kalp hastası. Bu insanlar yüksek risk sınıfında olduğu için pandemi bizi çok olumsuz bir şekilde etkiledi. Kalp pili implantasyonu için hastaneye yatırılan birçok hastamızın işlemleri, hastaların covid testleri pozitif çıktığı için ertelendi.
- Covid yüzünden hayatını kaybeden hastalarımız oldu. Hastanelerde aciliyeti olmayan operasyonlar olabildiğince ertelenmeye çalışıldığı için acil olmayan kalp pili işlemleri ertelendi. Birçok hastamız hastaneden covid kapmamak için rutin kalp pili kontrollerini bile erteledi. Sağlık sektörü ülkede biraz karışık.
ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI OLANLAR AŞI İÇİN ÜCRET ÖDÜYOR
Mert Sentarlı (43), 33 yıldır Güney Afrika’nın başkenti Pretoria’da yaşıyor. Aynı zamanda Güney Afrika vatandaşı. İthalat, ihracat ve dağıtım yapan bir şirketi var. “İlk varyantlara göre Omicron, yakın çevremizde daha çok gözükmeye başladı. Pandeminin başından beri virüsü kapmayan birçok kişi virüse yakalandı. Bunda Omicron’un payı çok büyük” diyen Mert Sentarlı’nın gözlemleri şu şekilde:
- Yeni varyant, benim Türkiye’ye gitmeden önce PCR testi için gittiğim laboratuvarda görüldü. Benden birkaç gün sonra vakalar ciddi şekilde arttı. Çocuğumu sıklıkla götürdüğüm çocuk doktorumuz, çocuklar arasında çok vaka olduğunu ama bütün çocukların şimdilik hafif semptom ile atlattığını, hastanelik olmadıklarını söyledi.
- İnsanlar zaten maske ve temizlik gibi kurallara genelde uyuyorlar. Kalabalıktan uzakta tek başına yürürken bile maske takmayı ihmal etmiyor. Yeni varyant daha da dikkat edilmesine neden oldu. Çünkü insanlar sürecin tekrardan başa dönmesini istemiyor.
- Örneğin ben ve çevremdeki insanlar Omicron öncesi, haftada iki-üç kez restorana giderdik. Artık gitmiyoruz. Sadece paket servisle dışarıdan yemek siparişi veriyoruz. Şimdilik oturduğum bölgede misafir buluşmalarını da kestik.
- Güney Afrika’ya gelen ilk aşı AstraZeneca’ydı. Henüz kimseye aşı yapılmadan o dönem ülkede baskın olan Beta varyantına karşı aşının etkisiz olduğu açıklandı ve hiç kullanılmadı. AstraZeneca’dan sonra 500 bin adet Johnson & Johnson aşısı geldi.
- Bu aşı sağlık çalışanları, polis ve öğretmenlere uygulandı. geri kalan kesime Pfizer/BioNTech aşısı yapılıyor. Aşılar, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılıyor ama özel sağlık sigortanız varsa aşı için para ödüyorsunuz. Çok ilginç bir durum. Özel sağlık sigortaları devletle anlaşma yapmış. Özel sağlık sigortası olup da aşılanan her bir kişi için sağlık sigorta şirketleri, devlete iki-üç adet aşı bağışlıyor.
Toplamda iki düzine hastanın yeni varyantın semptomlarıyla Covid-19 testinin pozitif çıktığını da belirten doktor, hastaların genellikle 'çok yorgun' hisseden erkekler olduğunu ve yarısının da aşı yaptırmadığını aktardı. Aynı zamanda Güney Afrika Tabipler Birliği üyesi de olan Dr. Angelique Coetzee’nin bu verileri ve bilgileri doğrultusunda Güney Afrika Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve araştırmalara başladı.
‘OMİCRON, GÜNEY AFRİKA’DA ÇOK HIZLI YAYILIYOR VE DAHA BULAŞICI’
Omicron'un insanları enfekte etmedeki hızı ve Güney Afrika'da neredeyse egemen varyant haline gelmesi, uzmanları kaygılandırmış durumda. Bu kaygıların başında Omicron'un yeni bir enfeksiyon dalgasına neden olarak hastaneler ve sağlık sisteminde baskı oluşturması geliyor.
Uzmanlara göre Güney Afrika'daki yeni enfeksiyon dalgasının merkez üssü olan Gauteng bölgesinde belirlenen vakaların yüzde 90'dan fazlası, Omicron varyantını içeriyor. Omicron, Güney Afrika'nın diğer sekiz bölgesinde de hızla yayılarak egemen varyant haline gelme yolunda ivme kazanıyor.
Bu konuda Güney Afrika basınına görüşlerini bildiren Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü Başkanı Willem Hanekom, "Virüs hızla yayılıyor. Şu anki salgında oluşan dalga eğrisine baktığınızda bu eğrinin Güney Afrika'nın daha önce yaşadığı üç enfeksiyon dalgasından daha dik olduğunu gösteriyor. Bu durum da bu virüsün hızlı bulaştığını gösteriyor" dedi.
Aynı zamanda Güney Afrika Covid-19 Varyantları Araştırma Konsorsiyumu'na başkanlık yapan Hanekom, Omicron ortaya çıktığında Güney Afrika'daki Delta varyantı vakalarının çok düşük olduğunu, Omicron'un Delta'nın yerini alma ihtimalinin çok yüksek olabileceğinin de altını çiziyor.
Ama yine de görülen o ki, var olan aşıların Omicron varyantı üzerindeki etkilerine dair daha fazla çalışma ve araştırmaya ihtiyaç var.