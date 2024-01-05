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'Cinsel amaçlı insan ticareti yapmak' suçundan kırmızı bültenle aranıyordu! 'Madame Claude' Çanakkale'de yakalandı

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#Çanakkale#Ayvacık#Interpol
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2024 11:24

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından 'cinsel amaçlı insan ticareti yapmak' suçundan kırmızı bültenle aranan 'Madame Claude' lakaplı Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova (40), kaldığı evde yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'cinsel amaçlı insan ticareti yapmak' suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova'nın Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler ilk olarak Mirxanova'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Mirxanova'nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbeskistan uyruklu çok sayıda kadını yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere yerleştirdiği belirlendi.

Cinsel amaçlı insan ticareti yapmak suçundan kırmızı bültenle aranıyordu Madame Claude Çanakkalede yakalandı

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Mirxanova, yapılan operasyonla Küçükkuyu'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Mirxanova'nın ülkeye kaçak yollardan geldiği ve oturma izninin bulunmadığı belirlendi. Gözaltına alınan Mirxanova, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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#Çanakkale#Ayvacık#Interpol

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