Aziz ÖZEN / İSTANBUL
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Çiniler camide
İstanbul Üsküdar’da 521 yıllık Kaptanpaşa Camisi’nin içinden 2015’te sökülerek çalınan 18’inci yüzyılın nadide işçilikli Tekfur Sarayı çinileri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi.
Tarihi 21 çini, polisler tarafından ait oldukları camiye teslim edildi. Emniyet güçlerine teşekkür eden cami imamı Metin Aydoğan, “Bu tür tarihi eserlerimizi çalan hırsızlara da bir mesaj olur inşallah” dedi.
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