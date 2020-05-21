MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇiniler camide
GeriGündem Çiniler camide
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 21.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Çiniler camide

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Çiniler camide
Abone Olgoogle-news

İstanbul Üsküdar’da 521 yıllık Kaptanpaşa Camisi’nin içinden 2015’te sökülerek çalınan 18’inci yüzyılın nadide işçilikli Tekfur Sarayı çinileri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi.

Tarihi 21 çini, polisler tarafından ait oldukları camiye teslim edildi. Emniyet güçlerine teşekkür eden cami imamı Metin Aydoğan, “Bu tür tarihi eserlerimizi çalan hırsızlara da bir mesaj olur inşallah” dedi.

False
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle