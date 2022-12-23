Çini Sanatçısı Gül Camadan’ın öğrencilerinden renkli sergi

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Türk kültür ve sanatının köklü geçmişinden günümüze kadar gelen sanat akımlarını tanıtma ve her biri seçkin birer sanatçı olan eğitmen kadrosuyla gelecek nesillere aktarma adına çalışmalar yapan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği, özel bir çini sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor. Çınar Kültür ve Sanat Merkezi’nin eğitmenlerinden Çini Sanatçısı Gül Camadan ve öğrencileri tarafından hazırlanan çalışmaların görücüye çıktığı sergide, 90 eser bulunuyor.

21 öğrencinin 2 yıllık emekleri sonucunda ortaya çıkan içinde serbest çalışmalarında yer aldığı sergi, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı S. Zeliha Özkök Arda ve Çini Sanatçısı Gül Camadan’ın ev sahipliğinde kapılarını açtı. Sergi, sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

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“SERGİ, ARKADAŞLARIMIN EMEĞİ VE GÖZ NURUNDAN OLUŞUYOR”

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi eğitmenlerinden Çini Sanatçısı Gül Camadan, “Bu sergimiz Çınar Kültür ve Sanat Merkezi’nde yaklaşık 2 yıldır çalıştığım arkadaşlarımın emeği, göz nurundan oluşuyor. Tüm eserlerin desenlerini tek tek, nakış nakış işlediler. Ardından hepsi sır altından renkli renkli mucize olarak bize ulaştı. Çok güzel eserler çıkarttılar, gerçekten büyük emek var. Bugün de 21 katılımcının 90 eserini sergiliyoruz. Öğrenmenin sınırlanması ve süresi yok. Geleneksel bir sanat olan çininin de çok geniş bir kapsamı var. Biz burada fırça tutmadan, çizmeden, desen aktarımından, tahrir boyasından, renklendirmeden aşama aşama görüyoruz. Böyle bir sergiye ulaşmak 2 yıl sürdü. Fakat bu sürelerin kişiden kişiye değişebileceğini belirtmek gerekiyor. Eğitimlerimiz her sene eylülde başlıyor, haziran ayına kadar devam ediyor” dedi.

“ÇINAR KÜLTÜR MERKEZİ’NE GERÇEKTEN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM, BİZLERE ÇOK DESTEK SAĞLADI”

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Sergide bulunan eserler hakkında bilgi veren Camadan konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Duvar panoları, abajurlar, dik formlar, vazolar, duvar tabakları yani çinide görebileceğiniz sergilenebilecek her türlü dekoratif amaçlı eserler var. Hepsi geleneksel çini üsluplarından oluşuyor ama biz sunumda modernliği çok seviyoruz. O yüzden sunumlarda biraz oynamalar yaptık, herkes kendi hayallerini gerçekleştirmek amacıyla eserlerin bir yerlerine dokundu. Ama genel olarak baba nakkaş, saz yolu, natüralist üslup, haliç gibi bütün üslup türlerini görebilirsiniz. Eserlerimizin hepsi satışta, sanatçılarımızın emeklerinin karşılığını almasını çok isteriz. Çınar Kültür Merkezi’ne gerçekten çok teşekkür ediyorum, bizlere çok destek sağladı. Buradan elde edilen gelir yine bu şekilde güzel, hayırlı bir iş için kullanılacaktır.”



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“KURULUŞ AMACIMIZ GENÇ NESLİMİZİ EĞİTİMLİ BİREY OLARAK YETİŞTİRMEYE KATKI SAĞLAMAKTIR”

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı S. Zeliha Özkök Arda ise “Çınar Kültür Merkezi, 2020 yılında kurulan henüz bebek bir dernek; bu bizim üçüncü sergimiz. Bu sergimizde 21 öğrencimize ait 90 eserimiz mevcut, eserler sanatseverler tarafından satın alınılabiliyor. Böylelikle hem öğrencilerimizin bütçelerine hem de derneğimize destek sağlamış oluyoruz. Derneğimizde çeşitli sanat eğitimleri veriliyor.

Çini bu eğitimlerden bir tanesiyken, bunların yanında hat sanatları, sulu boyama, resim, karakalem, mefruşat, müzik gibi önemli derslerimiz var. Bahsi geçen dersler ile vatandaşlarımızın çok iyi eğitmenlerden çok iyi eğitimler almasını sağlıyoruz. Derneğimizin kuruluş amacı tamamen genç neslimizi eğitimli birer birey olarak yetiştirmekte katkı sağlamaktır. Yakın zamanda bir resim sergimiz olacak, daha önce minyatür sergimiz olmuştu ve çok rağbet görmüştü. İlerleyen zamanlarda da ayda bir sergi yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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“BANKACILIKTAN EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇİNİ TASARIMINA BAŞLADIM”

Sergide 4 eseri bulunan Pınar Demir Yontar ise “Burada iki tane saz yolu, bir tane geometrik üsluba objeler yerleştirdiğimiz ürün, bir de Levni kadınları olmak üzere toplam 4 eserim var. Dernek bizlere çok güzel bir alan açtı. Derneğin fiziki koşulları büyük çalışmalarımızı yapmamızda, tasarım oluşturmamızda çok yardımcı oldu. 24 sene bankacılık yaptıktan ve emekli olduktan sonra çini tasarımına başladım. Bambaşka bir yola girdim, bu yolda Gül Camadan çok destek oldu, iyi ki o yola kendisiyle çıktım” diye konuştu.

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“GÜL CAMADAN’IN EMEKLERİ ÇOK FAZLA, KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Merve Ünal da “2020 yılında bu derneğe Gül Camadanla çini uygulama dersi olarak buraya başladım, şimdi de desen tasarımı olarak devam ediyorum. Bu sergimizle çok gururlandık. Hem Çınar Kültür ve sanat Merkezi olarak çok güzel sınıflarda, güzel dersler yapıyoruz. Gül Camadan’ın emekleri çok fazla, kendisine teşekkür ediyorum” dedi.