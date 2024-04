Cinayette tanıktan korkunç ifadeler: Balkondan attı gülüp müzik çaldı

Haberin Devamı

İstanbul Kadıköy’de oturan avukat Doğan Can Gündüz (42), Fatma Duygu Özkan’ı (38) evine çağırdı. Özkan’ı 4’üncü kattaki balkonundan atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Gündüz hakkında iddianame hazırlandı. Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi’ndeki evinde tek başına yaşayan avukat Doğan Can Gündüz’ün, 13 Ağustos 2023 tarihinde arkadaşı Kadir K.M.’ye, “Hafız bana bir eskort no’su yolla” şeklinde mesaj attığı, Kadir K.M.’nin de Fatma Duygu Özkan’a ait telefon numarasını atarak “Al, ‘numaranı Can’dan aldım’ dersin” şeklinde mesaj attığı, bunun üzerine şüpheli Doğan Can Gündüz’ün, Fatma Duygu Özkan ile mesajlaştığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Fatma Duygu Özkan

OLAY ANINI ANLATTI

Fatma Duygu Özkan’ın 14 Ağustos 2023 tarihinde şüpheli Doğan Can Gündüz’ün evine geldiğinin belirtildiği iddianamede, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan Mehmet Ç.’nin, saat 20.30 sıralarında arkadaşları ile birlikte dolaştıkları sırada bir binanın 4’üncü katında bir kadın ve erkeğin bağırma sesini duyduğunu, yukarıya baktığında siyah saçlı bir kadının, yanında bulunan kel ve üzeri çıplak, sırtında büyükçe dövmesi olan erkek bir şahıs tarafından balkondan atılmaya çalışıldığını gördüğünü ifade etti. Kadının bu esnada çığlık atarak yardım istediğini, erkek şahsın, kadının bacaklarını tutarak aşağıya attığını, kadının sert bir şekilde yere düştükten sonra şüphelinin aşağıya bakarak güldüğünü ve içeri geçerek müzik açtığını söyledi.

MÜEBBETLE YARGILANACAK

Kamera kayıtları, bilgi sahiplerinin ifadeleri, mesajlar ve tüm deliller değerlendirildiğinde, şüpheli Doğan Can Gündüz’ün, Fatma Duygu Özkan’ı ikametinin balkonundan atarak öldürdüğü ve üzerine atılı ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçunu işlediği nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, şüpheli Doğan Can Gündüz’ün yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Haberin Devamı

UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYMIŞ

- Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Doğan Can Gündüz ifadesinde, “Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Olayı hatırlamadığım için üzerime atılı suçlamaya ilişkin bir şey diyemiyorum” demişti.