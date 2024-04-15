Cinayetin sebebi para mı...20 gün önce boşanma kararı almıştı

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Mehmet Akgül’ün, eşi Anıl Akgül’ün (42) sevgilisi Rojhat Kızılban’ın (35) 500 bin TL’ye tuttuğu tetikçi Gültekin Uslu (45) tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Önceki gün adliyeye sevk edilen Kızılban ve Uslu tutuklanmıştı, Anıl Akgül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın yeni değerlendirmeleri sonucu Anıl Akgül, dün tutuklandı.

‘TÜM MAL VARLIĞIMIZ KARDEŞİMİZİN ÜZERİNEYDİ’

Üzüntüsünü dile getiren Mehmet Akgül’ün ağabeyi Hasan Akgül, 4’ü kız 10 kardeş olduklarını belirterek, “5 kardeş olarak İngiltere’de 33 yıldır çalışıyoruz. Birikimimizi, tüm kazancımızı değerlendirmesi için kardeşimiz Mehmet’e gönderiyorduk. Tüm mal varlığımız kardeşimiz Mehmet’in üzerineydi. O eşi olacak kadın, kendine bir dost tutmuş. Dostuyla kendilerine ev tutmuşlar. Köpek bile almışlar. ‘Annemin, babamın yanına gidiyorum’ diyordu. 2018 yılından beri bu kişiyle berabermiş” diye konuştu. Kardeşinin 20 gün önce aldatıldığını öğrenince eşinden anlaşmalı boşanma kararı alıp durumu kendilerine söylediğini belirten Hasan Akgül, “Mehmet, eşine, ‘Kardeşlerime bendeki paralarını iade edeceğim’ demiş. Sonrasında ise kardeşim evine geldiğinde öldürüldü. Bu kişiler, kardeşimin parasıyla 500 bin TL’ye tetikçi tutmuş. Bizim malımızın üstüne oturmak için bu yola girilmiş. En ağır cezayı alsınlar” dedi.