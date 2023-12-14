Cinayetin kanlı tekerrürü

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İstanbul Sultangazi’de 2005 yılının ocak ayında Alibeyköy Deresi kenarına atılmış bir koli bulan vatandaşlar içine baktıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştı. Çıplak haldeki bir erkek cesedinin elleri ve kolları koli bandıyla bağlanmış, domuzbağı yapılmıştı. O dönem cesedi buraya kimin taşıdığı bulunamadı. Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cesedin kimliği de belirlenemedi.

VİCDAN AZABI İTİRAF GETİRDİ

20 Temmuz 2005 günü Beyoğlu Karakolu’na giden Eyüp Söyler, hayat kadını Rasime Bozgüt’le birlikte cinayet işlediklerini söyledi. İddiasına göre, İsmail Büyük aşırı alkollü olduğu bir gün müşteri olarak Rasime Bozgüt’ün Beyoğlu’ndaki evine gelmişti. Bu sırada kendisi de evdeydi. Yatakta sızan İsmail Büyük’ün ellerini ve ayaklarını koli bandıyla domuz bağı yaptıktan sonra cep telefonu, parasını ve banka kartını aldılar. Çıplak haldeki cesedi bir koliye koyarak taksiyle Sultançiftliği’ndeki dereye attılar. Eyüp Söyler’in anlattıkları, 7 ay önce bulunan cesedin İsmail Büyük’e ait olduğunu da ortaya çıkarttı. Polis ekipleri Eyüp Söyler’in ifadesinde adı geçen 46 yaşındaki Rasime Bozgüt’ü iyi tanıyordu. Bozgüt bir dönem Karaköy’de genelev patroniçeliği de yapmıştı. Rasime Bozgüt ve Eyüp Söyler yargılandıkları cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Rasime Bozgüt çeşitli cezaevlerinde yattıktan sonra, 21 Haziran 2020’de pandemi nedeniyle cezaevinden şartlı salıverildi. Artık 61 yaşındaydı ve yine Beyoğlu’na dönmüştü. Cinayet ve genelevle anılan geçmişine sünger çekmek istiyordu. İsmini Aysel Bozkurt olarak değiştirse de geçinmek için yine fuhuş yapmaya başladı.

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Vicdan azabı çektiğini belirten Eyüp Söyler, polise itirafta bulununca 2005’teki cinayet aydınlanmıştı.

OLAY YERİNE DÖNÜNCE YAKALANDI

Daha önce çok sayıda sabıkası bulunan Mehmet Solmaz, Aysel Bozkurt’la ilişkiye girenlerden biriydi. 4 Haziran 2022 gecesi yanına yaşları 18’den küçük K.K. ile E.K.’yı da alarak Aysel Bozkurt’un evine gitti. Amaçları para almaktı ancak Aysel Bozkurt direndi. Kadını etkisiz hale getirip ellerini ve ayaklarını arkadan domuz bağı şeklinde birbirine bağladılar, ağzına da bez kapattılar. Aysel Bozkurt’un cep telefonu ve paralarını aldıktan sonra da kaçtılar. Bozkurt’a ulaşamayan arkadaşı Beren B., aynı binada yaşadığı Nevzat Ş. ve Atabey Nedim A. ile birlikte gece yarısı eve girdi. Aysel Bozkurt’u elleri ve ayakları bağlı halde hareketsiz bulunca da polise ihbar ettiler.

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Eski genelev patroniçesi ‘öldürdüğünde’ Rasime Bozgüt adını kullanıyordu.

Polis ekipleri geldiğinde Aysel Bozkurt çoktan hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri evde incelemelerini sürdürürken, sokakta bekleyen polisler hareketlerinden şüphelendikleri Mehmet Solmaz’ı durdurdu. Solmaz’ın üzerinden Aysel Bozkurt’un cep telefonu çıktı. Mehmet Solmaz cinayeti itiraf ederek E.K. ve K.K.’nin de isimlerini verdi. İstanbul 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Mehmet Solmaz ile E.K. ve K.K.’nın davaları önceki gün karara bağlandı. Mahkeme heyeti Mehmet Solmaz’a cinayet ve yağma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezası verdi. E.K. ve K.K. ise 30’ar yıl hapis cezası aldı.