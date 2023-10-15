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Cinayete kurban gitmişti... Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız'a veda

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#Yunus Yıldız#Karagümrük#Bağcılar
Cinayete kurban gitmişti... Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldıza veda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 15:03

Maltepe'de bacanağı tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, dün sabah saatlerinde İdealtepe Mahallesi, Fundalar Çıkmazı Sokak'ta 4 katlı binanın dördüncü katında meydana geldi. Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldız ve bacanağı Malik A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Malik A. yanında bulunan silahıyla bacanağı Yunus Yıldız'a 8 el ateş açtı, kurşunların isabet ettiği Yunus Yıldız kendi imkanlarıyla gittiği hastane önünde hayatını kaybetti.

Cinayete kurban gitmişti... Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldıza veda

 Yunus Yıldız bugün Bağcılar Çiftlik Demircan Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın cenazesine Fatih Karagümrük Spor Başkanı Süleyman Hurma, futbolcululardan takım kaptanı Levent Mercan, Nazım Sangare, Salih Dursun ve Serdar Dursun katıldı. 

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Cinayete kurban gitmişti... Fatih Karagümrük Spor Kulübü Müdürü Yunus Yıldıza veda

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#Yunus Yıldız#Karagümrük#Bağcılar

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