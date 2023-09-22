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Cinayete ‘içgüdülü’ savunma

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#Sancaktepe#Orman#Şişli
Cinayete ‘içgüdülü’ savunma
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 07:00

Sancaktepe’de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim’i (40) külotlu çorapla boğarak öldürdüğü iddiasıyla İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan şarkıcı Seçil Çiftçi, dünkü duruşmada savunma yaptı.

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Çiftçi soruşturma aşamasındaki ifadesinde, bir dönem arkadaş oldukları Sevim’in kendisini takıntı haline getirdiğini, hatta Sevim hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söylemişti. Çiftçi devamında da “28 Aralık gecesi Şişli’deki evde görüştük. Bana tokat atınca boğuşmaya başladık. Elinden bıçağın düştüğünü gördüm. Elime ne gelirse Semih’e vurdum. Külotlu çorabı alarak boğazını 1.5 dakika sıktım. Cesedi battaniyeye sarıp babamın aracıyla Şile yolundaki ormanlık alana bıraktık” diyerek olayı anlatmıştı. Seçil Çiftçi dünkü duruşmada yaptığı savunmada ise “Bu olaya asla karışmak istemedim. Tamamen kendimi koruma içgüdüsüyle yaptığım bir şeydi” dedi. Çiftçi’nin tahliye talebi reddedildi. 

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#Sancaktepe#Orman#Şişli

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