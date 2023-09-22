Cinayete ‘içgüdülü’ savunma

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Çiftçi soruşturma aşamasındaki ifadesinde, bir dönem arkadaş oldukları Sevim’in kendisini takıntı haline getirdiğini, hatta Sevim hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söylemişti. Çiftçi devamında da “28 Aralık gecesi Şişli’deki evde görüştük. Bana tokat atınca boğuşmaya başladık. Elinden bıçağın düştüğünü gördüm. Elime ne gelirse Semih’e vurdum. Külotlu çorabı alarak boğazını 1.5 dakika sıktım. Cesedi battaniyeye sarıp babamın aracıyla Şile yolundaki ormanlık alana bıraktık” diyerek olayı anlatmıştı. Seçil Çiftçi dünkü duruşmada yaptığı savunmada ise “Bu olaya asla karışmak istemedim. Tamamen kendimi koruma içgüdüsüyle yaptığım bir şeydi” dedi. Çiftçi’nin tahliye talebi reddedildi.