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Cinayet şüphelisini jandarma aracından indirilirken öldürmüştü! Tutuklandı

Güncelleme: 1 saat önce

#Şanlıurfa#Akçakale#Cinayet
Cinayet şüphelisini jandarma aracından indirilirken öldürmüştü Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada Halil Kılıç'ı (22) öldürüp, 2 kişiyi yaralayan Mehmet Erbek'i (51) sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin önünde vurarak öldüren Ali Kılıç, tutuklandı.

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Olay, 2 Ağustos'ta Narlıova Mahallesi'nde meydana geldi. Kılıç ve Erbek aileleri arasında çıkan tarla sulama tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Komşu ailelerin kavgasında Halil Kılıç hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, silahı kullandığı belirlenen kişinin Mehmet Erbek olduğunu belirledi. Ekipler, Erbek'i yakalayıp gözaltına aldı.

Cinayet şüphelisini jandarma aracından indirilirken öldürmüştü Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevki öncesi sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilen Erbek, jandarma aracından indirildiği sırada Ali Kılıç'ın silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

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Kılıç da jandarma ekiplerince ayağından vurularak yakalandı. Tedavisinin ardından emniyete götürülen Kılıç, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cinayet şüphelisini jandarma aracından indirilirken öldürmüştü Tutuklandı
Mehmet Erbek

 

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#Şanlıurfa#Akçakale#Cinayet

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