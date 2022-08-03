Şanlıurfa'da sağlık kontrolüne getirilen cinayet şüphelisi öldürüldü

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Olay, öğle saatlerinde Akçakale Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlıova Mahallesi'nde komşu iki aile arasında tarla sulama meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgada, Mehmet Kılıç (15), Halil Kılıç (22) ile Muhammed el Muhammed (37) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Kılıç, kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma, silahı kullandığı tespit edilen Mehmet Erberk gözaltına alındı.

ARAÇTAN İNERKEN SALDIRI

İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunun ardından Erberk, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesine götürüldü. Mehmet Erberk, jandarma aracından indirilirken, silahlı saldırılıya uğradı.

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Erberk hayatını kaybederken, saldırı sonrası kaçmaya çalışan ismi öğrenilemeyen şüpheli, jandarma ekiplerince hastane bahçesinde ayağından vurularak yaralı yakalandı. Olay sırasında şüphelinin yanında başka kimse olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI

Jandarma aracından indiği sırada uğradığı silahlı saldırıda ölen Mehmet Erberk'in yakınları, hastane önünde toplandı. Güvenlik güçleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.