Cinayet gibi kaza... Alkollü sürücü 3 çocuğu babasız bıraktı!

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İSTANBUL Bahçelievler’de bir kebapçıda motokurye olarak çalışan Mustafa Gül (34), dün motosikletiyle bir arkadaşından emanet paket almak için Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğru yola çıktı. Saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Altunizade mevkisinde arkasından hızla gelen bir cip kendisine çarptı. Gül çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, cip sürücüsü motosikleti 500 metre sürükledikten sonra durabildi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine geldi. Gül’ün çarpmanın etkisiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Cipin sürücüsü Can Karaoğul gözaltına alındı. Yapılan testte 2.37 promil alkollü olduğu belirlenen Karaoğul, emniyette sorguya alındı. Evli ve biri yeni doğan bebek olmak üzere 3 çocuk babası Mustafa Gül’ün cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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‘KUNDAKTA BEBEĞİ VARDI’

Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu’na gelen kurye Gül’ün amcası Bilal Gül, alkollü sürücünün en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek, “Gençleri yok ediyorlar, yeğenimin 3 küçük çocuğu vardı, kundakta bebeği vardı. Küçük bir ceza alıp çıkmasın, bedelini en ağır şekilde ödesin.