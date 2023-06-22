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Cinayet faili bayram için eve gidince yakalandı

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#Polis#Adana#Kurban Bayramı
Cinayet faili bayram için eve gidince yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 07:00

Adana’da geçen yıl 3 Nisan gecesi iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

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İki tarafın da birbirlerine ateş açtığı kavgada, Özkan Ak sol koltuk altından, Selçuk A. ve Mazlum K. ise bacaklarından yaralandı. Özkan Ak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İSTİSMAR İDDİASI

Polis ekipleri, Ak’ın karşı gruptaki Berkay Ekinci tarafından vurulduğunu belirledi. Ekipler, Ekinci’nin Kurban Bayramı öncesi ailesini ziyaret etmek için tekrar kente giriş yaptığını tespit etti. Ekinci, cinayetten 14 ay sonra evine gelince polis tarafından yakalandı. İfadesinde Ak’ın daha önceden mahalledeki bir berberin çırağına cinsel istismarda bulunduğunu, bundan dolayı aralarında husumet çıktığını söyleyen Ekinci, tutuklandı.

 

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#Polis#Adana#Kurban Bayramı

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