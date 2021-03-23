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Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 18:25 | Son Güncelleme:

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye’ye geliyor

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24- 26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır. Konuk Bakanın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir."

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